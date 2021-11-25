Казахский диссидент Арон Атабек умер после 15 лет заключения

Казахский поэт и диссидент Арон Атабек (Едигеев) умер на 69 году жизни в Алма-Ате. В октябре он был отпущен из тюрьмы после 15 лет заключения. С момента ареста в 2006 году он категорически отвергал вину во вменённом ему преступлении и продолжал критиковать правящий режим Казахстана.
О смерти диссидента сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. По словам сестры Атабека, он умер в восемь часов вечера в больнице от остановки сердца. Он был госпитализирован 20 октября в связи с резким ухудшением состояния на фоне коронавирусной пневмонии. Позднее он впал в кому и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.
Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии, то есть, фактического руководителя республики. Позднее был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. После предоставления республике независимости он оказался в оппозиции и к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
В 2008 году Атабек был приговорён судом Алма-Аты к 18 годам заключения по статье об организации массовых беспорядков. Его освобождения неоднократно требовали правозащитники и западные политики. Все годы заключения он содержался в тюрьмах вдали от Алма-Аты, в которой проживал до ареста.
В последние годы его близкие сообщали о резком ухудшении здоровья диссидента. Первого октября суд в Казахстане постановил заменить неотбытую часть тюремного срока Атабека на ограничение свободы. В интервью Азаттыку после освобождения он сообщал, что его вывезли из тюрьмы обманом, до последнего момента не объясняя, куда он поедет. Он высказывал мнение, что его отпустили умирать.
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