"Договорилась с Кремлем". Соцсети о возвращении Ксении Собчак

Ксения Собчак, спешно покинувшая Россию после того, как на коммерческого директора ее телеграм-канала завели уголовное дело, вернулась на родину – ее отсутствие продлилось всего 12 дней.

Алена Чурбанова

Ксения Собчак вернулась на родину через пункт пропуска "Бурачки" и уже пишет книгу "12 дней без России"

Александр Плющев

Когда изгнание короче отпуска.

Возвращение Ксении Собчак снова стало поводом вспомнить о ее двойном гражданстве, за которое ее попрекают и соратники Навального, и пропагандисты.

Георгий Албуров

А как же уголовное дело за неуведомление об израильском паспорте?

Сообщают, Ксения Собчак вернулась в Россию! А как же уголовное дело за неуведомление об израильском паспорте? Верзилов за такое в розыске, даже против несчастного Гозмана дело за второй паспорт завели. А к Собчак что, особенный подход что-ли получается?

Владимир Соловьев

Гражданка Израиля Собчак отправилась в туристическую поездку по Беларуси и России. Надолго?

Возобновились и споры о том, можно ли считать Ксению Собчак оппозиционной журналисткой. Блогеры-лоялисты отвечают на этот вопрос положительно, хоть и с оговорками.

Анатолий Несмиян

Сообщают, что в страну вернулась Собчак. В очередной раз пишут, что в этот-то раз она всё, сдулась. И теперь она точно никто.

Сомневаюсь. После того, как ее машина убила человека в Сочи, тоже говорили, что теперь-то всё. Ничего, всплыла. В условиях, когда пространство зачищено до белой кости, даже Собчак выглядит оппозиционером.

"Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?- Кому и кобыла невеста!"©

Кирилл Шулика

А я говорил, что она вернется, тогда, как многие орали благим матом, что все, она уехала навсегда. Но она искала возможность приехать, ей неинтересно заграницей.

С учетом того, что все остальные заседают и проводят бессмысленные сборища в Вильнюсе и Варшаве, Собчак в России, этим она повышает свои шансы. Поэтому из эмиграции ее травят и буллят.

Я, конечно, понимаю, что почти все уехали не сами, а их выгнали и понятно, что с Собчак это сделать сложнее. Но, что называется, такова политическая реальность. Истериками из Вильнюса ее не исправят.

Оппозиционным комментаторам такая идея кажется смехотворной. Некоторые задаются вопросом, почему все-таки Ксения Собчак вернулась в Россию.

Федор Крашенинников

Сейчас сядет, как Навальный – ведь она лидер оппозиции! (НЕТ)

Алиса Зюс

А скажите кто в курсе. Почему Собчак вернулась? Не то чтобы я следила за творчеством автора, но переход границы, обыски и прочее были впечатляющими. И тут такое дело. Приехала садиться турма?

Олег Ляхович

Утюг выключить забыла.

Многие до сих пор уверены, что отъезд Собчак был частью хитрой схемы по ее "внедрению" в оппозиционную среду за границей.

Натали Радко

Сценарии "подвигов" явно сочиняют они с Богомоловым. Бежала от "репрессий". Притащилась пешком на родную землю, чтобы быть с народом. Тут нельзя ни на частном самолете, ни на майбахе. Только пехом. Главное, обеспечить армию репортеров в нужных местах.

Григорий Сапов

Спецоперация "косим под преследуемого критика режима" провалилась. Занесли (как водится) и Нью-Йорк Таймс. Но никто не поверил.

Но большинство комментаторов уверены, что Собчак получила какие-то гарантии безопасности.

Алина Витухновская

Возвращение Собчак свидетельствует лишь о том, что семейно-клановое сообщество, даже преобразовавшись в диктатуру, остается семейно-клановым. Собчак — кремлевская креатура. Каждый, кто продолжает с ней сотрудничество, обслуживает режим.

Семейно-клановое сообщество, даже преобразовавшись в диктатуру, остается семейно-клановым

Помимо прочего, это возвращение свидетельствует о том, о чем я пишу постоянно. Главное свойство советского-постсоветской псевдоэлиты – абсолютная неконкурентоспособность. Медиаценность Собчак на Западе стремится к нулю. Условием ее существования является кремлевский ресурс. В этом смысле ее работу сложно назвать журналистикой или бизнесом. Это крышуемая специально-информационная деятельность.

Любовь Соболь

Поражает, что для кого-то в 2022 году еще является новостью тот факт, что Собчак договаривается с Кремлем.

Кирилл Гончаров

...Я наконец понял, что в ней самое отвратительное, хоть я и против ее травли.

Кулуарность. Имея мощнейший медийный канал имени себя, она не комментирует свой приезд/не приезд.

Потому что ее возращение - результат личных договоренностей с теми, кого публично она критикует, а признать не может.

В этом ее отличие от всей остальной оппозиции, если ее вообще можно хоть на секунду поставить в оппозиционный ряд.

Владимир Серебровский

При всей общей противности, Собчак не может не восхищать своим скиллом выплываемости/выживаемости.

Виталий Портников

Главное условие – личная близость к правителю

Ксения Собчак вернулась в Россию, еще раз продемонстрировав, что в путинской России есть семьи и люди, которые способны обеспечить личную безопасность даже на фоне арестов ближайших сотрудников. Главное условие – личная близость к правителю.

Собчак свое возвращение не комментирует. Самую оригинальную версию выдвинул провластный политолог Сергей Марков:

Возвращение Ксении Собчак в Россию оказывается, было даже делом государственной безопасности. Оказывается СБУ завела на нее дело и должен был быть выписан ордер на ее арест. По этому ордеру она была бы арестована сразу в Прибалтике и передана в СБУ. Там в застенках СБУ Собчак оказалась бы под пытками и вероятно сдала бы много важной информации о личном окружении Путина. А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ.

Алексей Федяров

Политолог С.А.Марков полагает, В.В.Путин вернул К.А.Собчак в РФ, чтобы предотвратить покушение на себя со стороны спецслужб Великобритании и СБУ и государственный переворот в РФ.

Нет, С.А.Марков, читайте Д.А.Медведева для понимания сути процессов - В.В.Путин вырвал К.А.Собчак из лап повелителя тьмы.

Или наоборот.

Статус Ксении Собчак по уголовному делу, возбужденному на коммерческого директора ее издания "Осторожно Media" Кирилла Суханова, некоторое время оставался неясным. Поначалу сообщалось, что она проходит по делу как подозреваемая, но вскоре адвокат Сергей Бадамшин заявил, что по делу о вымогательстве кроме Суханова привлечен только Ариан Романовский, один из авторов канала "Тушите свет", где, как утверждает следствие, размещалась клевета на Сергея Чемезова. После возвращения Собчак в Россию стало известно, что по подозрению в вымогательстве у главы "Ростеха" арестован еще один журналист – Тамерлан Бигаев, другой автор телеграм-канала "Тушите свет".