Банки с пауками. Блогеры об обыске у Караулова и захвате Regnum

У бывшего ведущего программы "Момент истины" Андрея Караулова прошел обыск по уголовному делу о клевете на главу "Ростеха" Сергея Чемезова. "Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации", - прокомментировали обыск в "Ростехе". По словам представителя "Ростеха", материалы, которые публиковал Караулов, нанесли вред репутации Чемезова. Караулов в своем телеграм-канале задается риторическими вопросами:

Кто, все-таки, так уродует Сергея Чемезова? И - широко - Россию Путина? С какой целью? Какая гнида создает - на ровном месте, из ничего - образ страны, России, в которой невозможно жить? Заниматься журналистикой? Говорить свободно и прямо?

Кто пытается перечеркнуть Конституцию?

Кто так ненавидит Владимира Путина?

В оппозиционных блогах пропагандисту не сочувствуют.

Андрей Караулов сейчас находится в Дубае. Обыск у публициста прошел спустя всего несколько дней после обыска в доме Ксении Собчак, также связанного с уголовным делом о клевете на Сергея Чемезова. Собчак проходит по делу как свидетель.

Кирилл Шулика

Да, если кто не знает, за Карауловым охотились давно, у него отжали "Момент истины", отжимали из телеэфиров, иногда оставляя только шоу про то, как убили Зою Федорову и про свадьбу Бари Алибасова.

Собственно, его прайс, я писал об этом, всем известен. И никого это сильно не напрягала без повода, то есть только само наличие прайса было само собой разумеющимся. Ну в чем проблема, на самом деле?

Кто думает, что раз у него нет медиа, его не коснется, сильно ошибается

Да и сейчас вопросы к Караулову совсем про другое. Впрочем, неважно, ибо ему все равно дали уехать все по понятиям. К тому же, насколько я понимаю, в отличие от Собчак, он был готов давно.

Только вот у Собчак действительно есть медиа, которое может представлять интерес. У Караулова уже его нет, есть только он сам. Старенький и смешной. Поэтому, видимо, ему пришлось объяснять, что не надо возвращаться. На всякий случай. Мало ли что.

И это все разные люди, разные сюжеты, но цель одна. К 2024 году все должно быть выстроено, пострижено, прополото и выглядеть как участок около дома Караулова. И, между прочим, это касается не только медиа. Так что кто думает, что раз у него нет медиа, его не коснется, сильно ошибается.

По тому же уголовному делу, как утверждает Караулов, проходит и журналист Максим Шевченко: обвинение в клевете базируется на видеоролике, который был опубликован на его Youtube-канале. В этом ролике Караулов задается вопросом, действительно ли "Ростех" построил обещанные мусоросжигательные заводы, на которые были выделены деньги. Сергей Чемезов всерьез взялся за тех, кто его критикует, отмечают блогеры.

Анатолий Несмиян

В условиях, когда градус напряженности внутри правящей знати быстро растет, внутренняя война в этой касте становится почти неизбежной. Показательное избиение тех, кто зарабатывает на шантаже, содержит вполне четкий сигнал: нельзя трогать конкретную фигуру, иначе последствия будут ужасными.

Нельзя трогать конкретную фигуру, иначе последствия будут ужасными

Кстати, в свое время Сечину удалось добиться такой информационной неприкосновенности свирепыми расправами со всеми, кто пытался проезжаться по нему. Теперь в число абсолютно неприкосновенных хочет войти и Чемезов.

На мнение населения, понятно, им всем глубоко плевать. Но в условиях, когда обозначились новые молодые группировки, буквально сносящие все на своем пути, обладающие ресурсом, а главное - мотивацией, «старая гвардия» начинает испытывать беспокойство.

Люди, чье становление пришлось на управление криминальным Петербургом в девяностые, привыкли проблемы решать быстро и однозначно. Вот и решают - как умеют. Практически цивилизованно.

Андрей Захаров

Система, против которой воюют Чемезов и его директор по особым поручением Бровко, сложилась давно. В телеграм-каналах публикуется компромат, потом пиарщики героя негативной статьи пишут администраторам и сами предлагают деньги за снятие поста. Эта система была настолько общепринятой, что некоторые арестованные админы, не таясь, принимали деньги на свои банковские карточки.

Не дай бог, президент прочитает что-то, чего давно не встретишь в прессе

Почему в "Ростехе" решили эту систему сломать - непонятно. Одна моя знакомая, работающая на этом специальном рынке, предполагает, что крестовый поход против "Телеграма" начался после того, как в "папочку" к Владимиру Путину стали попадать и материалы из каналов. И те, кто годами зачищал медиапространство, заключая с газетами и онлайн-медиа договоры об "информационном сотрудничестве" или подавая иски о клевете, пошли зачищать и "Телеграм", чтобы, не дай бог, президент вдруг не прочитал что-то, чего давно уже не встретишь в официальной прессе.

Олег Пшеничный

А у Чемезова уже есть ЧВК? Типа «Ницше» или «Рифеншталь»?

В обыске у Караулова участвовали кинологи с овчарками и два десятка вооруженных людей - вероятно, из управления МВД по борьбе с экстремизмом, написал телеведущий.

Андрей Шипилов

Пишут, что в доме военного преступника Караулова, называющего себя журналистом, другие уголовные преступники, называющие себя следственным комитетом РФ, проводят обыск.

Во-первых, кто там поближе к телу, передайте товарищу Путину что произошла чудовищная ошибка. А во-вторых, пожалуй пора уже ставить веб-камеру возле этой банки с пауками для прямой трансляции этой возни.

Караулов опубликовал видео удаляющейся толпы участников этого процесса. Скриншот из него с саркастическим комментарием опубликовал юрист Алексей Федяров:

На фото - группа завершила обыск у Караулова.

Не знаю, кто там. Предполагаю, что следователи, оперативные уполномоченные, эксперты-криминалисты, пара собак и чёрт лысый, который заглянул на шум убедиться, что люди окончательно сошли с ума и отпуск ему не светит. Всех этих людей собрали, проинструктировали, посадили их в машины и отправили проводить обыск по… Делу о клевете.

Что, кстати, можно искать на обыске по делу о клевете?

Одноклеточному, пустому, смешному, процессуально никакой сложности не представляющему делу.

Эти люди сейчас не раскрывают убийства, изнасилования, разбои и грабежи, не перекрывают наркотрафик и не нейтрализуют банды. Они просто тупо тратят рабочее время и наши деньги на полную ерунду.

А что, кстати, можно искать на обыске по делу о клевете? Остатки клеветы? Или готовящуюся клевету?

И как, нашли?

Новость об обыске у Караулова совпала с новостью о смене руководства провластного издания Regnum. Его создатель и бессменный глава Модест Колеров 3 ноября опубликовал заявление, что издание подвергается "настоящему рейдерскому захвату" и работа сайта Regnum приостановлена, а если он снова заработает, это будет означать, что захват завершен.

Александр Морозов

кучно в мск горят на сковородках. Не только горит у Собчак, но и обыск в доме Андрея Караулова (тоже по заявлению "Ростеха"), одновременно Модеста Колерова (Regnum) Национальная медиа группа ударила по башке - сменила гендиректора и видимо сменят и Колерова (он - главред). Он опубликовал заявление о том, что приостанавливает работу Regnum.

(* "обострение классовой борьбы по мере приближения к коммунизму")

Ринат Бичурин

В Петербурге с 78 канала (НМГ) убрали Александра Анучкина. Будучи руководителем канала слишком рьяно и не подобающе для наемного руководителя топил в соцсетях за войну и Домбас.

Позже Колеров написал, что уволен.

Сотрудники "Регнума" шокированы происходящим.

Платон Беседин

Вторую ночь не сплю. Думаю о ситуации с REGNUM. Это очень тяжёлая и очень показательная ситуация.

REGNUM – это мы. Мы – это REGNUM и Модест Колеров.

Модест Алексеевич был создателем, вдохновителем и организатором REGNUM. Это динозавр, переживший других динозавров. Таких сейчас нет. И уже не появится. Масштаб его личности колоссален.

Это динозавр, переживший других динозавров

В REGNUM меня привёл Эдуард Лимонов. Лимонов и Колеров – эти два человека немало определили в моей жизни. Это не значит, что мы всегда совпадали во взглядах. Нет, конечно. С Модестом мы спорили. Ох как спорили! До хрипоты.

Фокус в том, что за каждый такой спор я по-своему ему благодарен. И за каждую взбучку. Потому что Модест - человек чести. Очень порядочный человек. Редкое качество по нынешним временам. Человек, бьющийся за справедливость. И да, очень умный человек.

С Юлией Сергеевной Крижанской, экс-гендиректором REGNUM, они создали мощнейший тандем. Её я знаю меньше, но свидетельствую от души: она искренний патриот, умнейший человек и грамотный руководитель.

То, что это произошло именно сейчас, и настоящий REGNUM убили – чудовищно вдвойне. Как так?! Идёт война на выживание. В том числе, информационная война. И передовой отряд (REGNUM) расстреливают свои же. Вроде как свои же. Что это? Диверсия? Предательство?

И для чего? Сыну досталось наследие от отца. Сын не слишком вникал в дела. А серьёзные дядьки захотели «вникнуть» и овладеть. Я, кстати, помню, как нас в 2016-м в «Известиях» разогнали. Там была классная команда колумнистов (Борис Межуев тот отдел возглавлял)… Всех разогнали, да. И ошибкой было бы думать, что тогда патриотизм, искренний, живой, был кому-то на верхах нужен. Не был. И сейчас, будем откровенны, нет к нему особого интереса.

Так для чего убили REGNUM? Тупо захотели денег? Возжелали забрать бренд? Власти захотели? Или просто решили наказать за то, что издание было независимым и честным, поднимая острые вопросы? Тут совокупность причин. Но, так или иначе, они прикончили независимое СМИ, искавшее и создававшее смыслы. Много у нас таких? Покажите.

Выстрелили в настоящих патриотов – в тех, кто ратовал за народ

Не думайте, пожалуйста, что так выстрелили в один только REGNUM. Нет, выстрелили в настоящих патриотов – в тех, кто ратовал за народ, кто был с народом, кто бился за справедливость. 20 лет назад REGNUM задал систему координат и жил в ней. Поверьте, это много, очень много. Тут некоторые за год несколько раз переобуваться успевают. А тут 20 лет! Представляете? 20 лет упорной борьбы за то, чтобы страна стала лучше. Наша страна.

Это была честная борьба. Без холуйства. Без лицемерия. Без фальши. В REGNUM действительно любили Родину. По-настоящему. От души. И что важно - переживали за Родину. Но, видимо, такие сейчас не нужны. А нужны отутюженные политкорректностью и лакейством персонажи, которые растолкуют аудитории «правильный курс». С их вечным «чего изволите-с?». Что ж, это говорит о многом.

Смерть фашистским оккупантам! Таков наш, регнумовский, девиз. И мы остаёмся верны ему. До конца.

Как и в случае с Карауловым, сочувствия от либерально настроенных комментаторов можно было не ждать.

Владимир Серебровский

Напоминаю русским пропагандистам, что все они, один за другим, будут выброшены на мороз тем же самым сапогом, который они сегодня так хвалят.

Антон Орехъ

Конечно, человека по имени Модест Колеров мне будет не хватать в информационном поле. Чисто эстетически.

Но и провластные каналы, админов которых пока за клевету не привлекли, пишут о репрессированных коллегах без жалости.

BRIEF

Устранение с медиа-поляны Собчак, Караулова; чистка телеграм-каналов и Регнума имеют единый вектор. Все они имели статус пролоялистских, но позволяли себе собственные интерпретации и отсутствия стопов в отношении акторов.

Ни Собчак, ни Караулов, ни Регнум- это не про свободу слова. Это о другом

Теперь служба безопасности Ростеха оздоровляет медиа-поляну. Много разговоров о демонополизации медиа-империи Ковальчуков. Ожидается, что Чемезов и команда окажутся более сильными и серьезными игроками в медиа, чем Костин и его ВТБ. Последним так и не удалось «создать конкурентную среду Ковальчукам».

Нам стоит успокоиться - ни Собчак, ни Караулов, ни Регнум - это не про свободу слова. Это о другом. О паразитировании на теме свободы слова.

У провластных политологов теперь "Регнум" и Караулов перечисляются через запятую с "Эхом Москвы" и оппозиционными журналистами, выдавленными за границу - такова новая российская медийная реальность.

Сергей Старовойтов

Картинка ужасает: закрытое "Эхо Москвы", телеграмщики за решеткой, Собчак бежит через границу, Регнум остановлен, Караулов пишет посты на фоне визга болгарок... Десятки эпизодов. Спецназ, маски, иноагенты в панике. Бьют и левых и правых. Может показаться настоящим крестовым походом власти на говорливые головы - лидеров общественного мнения. Но принципиально из знаковых персон никто особо ужасно не пострадал и, верится, не пострадает. Урганты, Пугачевы (и чета артистов и один православный банкир), макаревичи - в Израиле, оппозиционные журналисты - в Прибалтике, блогеры - в Грузии... С точки зрения власти в этом есть даже логика: если вы так любите Запад, то и живите там. Иноагенту - иноагентское.

В демократию играли, когда ставки были ниже

Возникает ощущение, что террор лишь имитируется, за границей никого не преследуют, выдать не требуют, Меркадера не подсылают и в общем достаточно быстро о беглецах забывают. За решеткой оказались лишь малоизвестные обществу пиарщики. А у пиарщиков так себе имидж, люди из серой зоны. Цель этой Специальной медийной операции по принуждению журналистов к миру (СМО) - не уничтожить конкретного блогера, а системно зачистить информационное пространство накануне выборов президента в 2024 году. В демократию играли, когда ставки были ниже. Сейчас позволить множественные интерпретации государство не может. Тем из владельцев СМИ, журналистов, блогеров, политологов, кто не воспитает в себе мощную самоцензуру - уготована печальная судьба.

Кирилл Шулика

Ну то есть если кто думал, что оппозиционные СМИ разгромят и тогда заживем, те ошибались. Останутся только те, кто дает цитаты из пресс-релизов.