Доклад ООН по Украине выявил преступления с обеих сторон конфликта

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в среду опубликовало очередной доклад, посвящённый военным преступлениям и нарушениям прав в ходе войны в Украине. В нём приводятся данные, собраные международной комиссией с 1 февраля по 31 июля этого года. Задокументированы факты преступлений со стороны как российских, так и украинских военнослужащих.

Из 56 украинских военнопленных, с которыми говорила комиссия, 51 рассказал о пытках и жестоком обращении в российском плену. Из 26 российских пленных такие жалобы предъявили 12 человек. За период исследования зафиксированы шесть убийств украинских пленных и ни одного убийства россиян в плену у ВСУ. В целом, по данным ООН, с начала войны 24 февраля 2022 года в плену были убиты или умерли от пыток 25 российских военнопленных и 21 украинский.

Комиссия фиксировала также преступления против гражданского населения. С 1 февраля по 31 июля установлена гибель 1028 мирных жителей, из них 47 детей. 3593 получили ранения, детей среди них 202. Реальные цифры могут быть намного выше, подчёркивается в докладе. 64% этих случаев происходят на прифронтовых территориях - в Запорожской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

С начала войны комиссия установила около тысячи случаев насильственного задержания мирных жителей Украины, в том числе похищений. 80 украинцев погибли в местах принудительного содержания, на их телах были обнаружены следы насилия. 468 по-прежнему находятся в неволе. Со стороны Украины отмечено 33 случая незаконного удержания людей, преимущественно по подозрению в сотрудничестве с российской армией.

В докладе говорится о вывозе украинских детей в Россию или на оккупированные территории. Кроме того, как установили расследователи, в оккупированных областях мужчин угрозами заставляют присоединяться к российской армии, угрозы получают и их семьи.

На подконтрольной Украине территории отмечены случаи притеснения религиозной свободы и насилия в отношении священников и прихожан Украинской православной церкви, связанной с Московским патриархатом. Нарушением комиссия также считает прекращение Киевом договора аренды церковью комплекса Киево-Печерской Лавры. На оккупированных Россией территориях и в аннексированном Крыму российские власти преследуют священников как УПЦ, так и Православной церкви Украины (ПЦУ), а также продолжают гонения на свидетелей Иеговы - их церковь признана в России экстремистской организацией.