Комиссия ООН: российские военные пытали украинцев до смерти

Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека выступила в понедельник с устным докладом. По выводам комиссии, российские войска продолжают совершать на территории Украины военные преступления против мирных граждан.

В докладе перечислены незаконные нападения с использованием оружия взрывного действия, пытки и сексуальное насилие, а также нападения на энергетическую инфраструктуру.

Члены комиссии говорили в Украине с жертвами и свидетелями преступлений. Они зафиксировали ракетные атаки на жилые дома, медицинское учреждение и гражданскую инфраструктуру.

В тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые долгое время были заняты российскими войсками, местные жители сообщают о систематических пытках. Чаще всего им подвергались граждане, которых обвиняли в сотрудничестве с ВСУ и осведомительстве. В некоторых случаях подозреваемые умирали от пыток при допросах.

По словам главы комиссии Эрика Мёсе, российские военнослужащие в Херсонской области широко применяли сексуальное насилие. Возраст жертв, которых удалось установить, – от 19 до 83 лет. В некоторых случаях других членов семей жертв удерживали в соседней комнате, так что они были вынуждены слышать происходящее.

Комиссия сообщила также о "незначительном числе" выявленных нарушений со стороны украинских вооружённых сил и призвала украинские власти оперативно расследовать эти случаи.

Подробный доклад члены комиссии представят Генеральной Ассамблее ООН в октябре.