Долг россиян перед микрокредитными организациями за год вырос на 18 процентов до рекордных 350 миллиардов рублей, это около 4 миллиардов долларов. Число должников достигло 19,9 миллиона человек. Ставки по таким кредитам достигают 292 процентов годовых. Об этом пишет газета "Известия".

Издание ссылается на данные крупнейшего объединения участников рынка СРО "МиР". По данным организации, за год число должников по таким кредитам выросло на 2,7 миллиона. К концу года совокупный долг может вырасти ещё на 10 миллиардов рублей.

Эксперты объясняют это высокой инфляцией, за которой не успевает рост реальных доходов. Центробанк пытается замедлить её повышением ставки, по которой он кредитует коммерческие банки. Цена их кредитов растёт, требования к заёмщикам повышаются и на этом фоне предложения микрофинансовых займов не выглядят невыгодными для клиентов, отмечается в материале.

Закредитованность свидетельствует о высоком уровне финансовой напряженности в России, отмечается в материале. Граждане берут кредиты, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Это происходит даже на фоне ужесточения ЦБ регулирования участников рынка. Без него рост объёма выданных кредитов был бы в два раза большим, говорится в материале.