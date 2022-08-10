Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дом рок-певицы Янки Дягилевой стал объектом культурного наследия

Янка Дягилева (справа)

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске признан объектом культурного наследия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение Государственной инспекции по охране культурного наследия. Поклонники Дягилевой и ценители русского рока ранее неоднократно выступали с просьбами взять дом певицы под государственную охрану. Они предлагали устроить в нем музей, и беспокоились, что дом могут снести как аварийный.

Деревянный частный дом на ул. Ядринцевской в центре Новосибирска был построен в 1910 году. Яна Дягилева родилась в нем и продолжала жить до смерти в 1991 году. В последние годы дом находился в аварийном состоянии. Участок, на котором он расположен, был привлекательным для девелоперов, предлагавших снести дом и отдать участок под новое строительство.

Яна ("Янка") Дягилева - певица и поэтесса, одна из самых известных исполнительниц сибирского панк-рока. Она выступала сольно и в составе групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" и др. Трагически погибла в мае 1991 года, похоронена на Заельцовском кладбище Новосибирска. Её могила по сей день служит местом паломничества поклонников из разных российских городов.

  • В 2018 году здание включили в список выявленных объектов культурного наследия, хотя ранее хотели снести из-за аварийного состояния. Однако в 2019 году эксперты отказались признать дом Янки Дягилевой памятником, ссылаясь на то, что он не обладает исторической, архитектурной, научной или художественной значимостью. Позже компания "Расцветай" выкупила у собственников дом и сообщила, что восстановит его за свой счет при поддержке общественного фонда.
  • 4 сентября 2020 года на могиле рок-поэтессы Яны Дягилевой на Заельцовском кладбище в Новосибирске установили памятную стелу. Монумент изготовлен благотворительным фондом "Белый тополь" на пожертвования, собранные активистами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG