Дом рок-певицы Янки Дягилевой стал объектом культурного наследия

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске признан объектом культурного наследия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение Государственной инспекции по охране культурного наследия. Поклонники Дягилевой и ценители русского рока ранее неоднократно выступали с просьбами взять дом певицы под государственную охрану. Они предлагали устроить в нем музей, и беспокоились, что дом могут снести как аварийный.

Деревянный частный дом на ул. Ядринцевской в центре Новосибирска был построен в 1910 году. Яна Дягилева родилась в нем и продолжала жить до смерти в 1991 году. В последние годы дом находился в аварийном состоянии. Участок, на котором он расположен, был привлекательным для девелоперов, предлагавших снести дом и отдать участок под новое строительство.

Яна ("Янка") Дягилева - певица и поэтесса, одна из самых известных исполнительниц сибирского панк-рока. Она выступала сольно и в составе групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри" и др. Трагически погибла в мае 1991 года, похоронена на Заельцовском кладбище Новосибирска. Её могила по сей день служит местом паломничества поклонников из разных российских городов.