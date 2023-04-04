Дональд Трамп формально взят под стражу в связи с заседанием суда

Бывший президент США Дональд Трамп взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена, сообщает CNN. Вскоре после этого Трампа, который добровольно прибыл в Нью-Йорк в понедельник, доставили в зал суда, где ему будет предъявлено обвинение в фальсификации деловых документов.

Отмечается, что взятие под стражу - формальная процедура, и после предъявления обвинений Трампа отпустят до следующего судебного заседания.

Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. Разбирательство связано с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом в 2016 году. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что экс-президент нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. СМИ пишут, что всего экс-президенту могут предъявить обвинения по более чем 30 пунктам.

Политик называет дело против него политически мотивированным, его оппоненты это отрицают.

Белый дом отказался обсуждать меры безопасности, но сказал, что правительство "всегда готово" к тому, что может произойти, если вспыхнут протесты в поддержку или против Трампа и прокурора окружного суда Элвина Брэгга, обвинителя по данному делу, отмечает "Голос Америки".

Трамп выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Уголовное преследование этому не мешает.