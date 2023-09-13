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Тефлоновый дон. Эфир в 18:00

Михаил Троицкий и Питер Ратленд: попадет Трамп в тюрьму или в Белый дом?

Несмотря на новые обвинения, уголовные дела и появление в тюрьме, Дональд Трамп неуклонно набирает популярность. Может ли он стать кандидатом от республиканцев на выборах в США в 2024 году и вернуться в Белый дом? Как это повлияет на отношения Вашингтона с Кремлем и на поддержку Америкой Украины? Может ли возвращение Трампа изменить ход войны?

Гости программы – Михаил Троицкий, эксперт по международным отношениям, и Питер Ратленд, профессор исследований глобализма и демократической мысли Уэслианского университета. Эфир в 18:00.

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