Тефлоновый дон. Эфир в 18:00

Несмотря на новые обвинения, уголовные дела и появление в тюрьме, Дональд Трамп неуклонно набирает популярность. Может ли он стать кандидатом от республиканцев на выборах в США в 2024 году и вернуться в Белый дом? Как это повлияет на отношения Вашингтона с Кремлем и на поддержку Америкой Украины? Может ли возвращение Трампа изменить ход войны?



Гости программы – Михаил Троицкий, эксперт по международным отношениям, и Питер Ратленд, профессор исследований глобализма и демократической мысли Уэслианского университета. Эфир в 18:00.



