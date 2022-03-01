Донбасс и "геноцид". Илья Нузов – об абсурдных обвинениях

Для оправдания российского вторжения в Украину Владимир Путин неоднократно использовал термин "геноцид" по отношению к ситуации в Донбассе с 2014 года по сегодняшний день. К сожалению, этот юридический термин с относительно чётким определением в последние десятилетия всё чаще используется в политических целях без веских на то оснований. Но так цинично и безосновательно, как сейчас, российские политики термин "геноцид" используют впервые с момента его появления.

Согласно международной Конвенции по предупреждению преступления геноцида 1948 года, под этим преступлением понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Под запрещенные действия подпадают убийства или причинение серьёзных телесных повреждений членам именно этой группы как таковой. Геноцид – это международное преступление, совершение которого приводит к индивидуальной, а также государственной ответственности. Исполнители геноцида могут быть осуждены в любой стране мира, а также в Международном уголовном суде или во временном международном трибунале.

Термин "геноцид" введён в практику американско-польским юристом Рафаелем Лемкиным в начале 1940-х годов, а впервые был использован применительно к Украине – к искусственному голоду, целенаправленно, как считают многие, вызванному для уничтожения украинского крестьянства в рамках сталинской кампании по коллективизации сельского хозяйства. Лемкин назвал Голодомор "классическим примером советского "геноцида". С такой оценкой согласились по меньшей мере 16 государств, в их числе Украина, США, Канада, Венгрия и Польша. В широкое применение термин "геноцид" вошёл после окончания Второй мировой войны, когда был зафиксирован в уставном документе международного трибунала в Нюрнберге, в качестве военного преступления, по отношению к массовому уничтожению евреев, а также славян и цыган. Массовые депортации и порабощение славянских народов, помимо уничтожения евреев, составляли часть политики гитлеровской Германии.

По обвинению в геноциде в Нюрнберге были вынесены обвинительные приговоры, и в ходе нюрнбергских процессов термин "геноцид" закрепился как "отдельностоящее" преступление, вскоре ставшее предметом отдельной конвенции. Геноцид вменялся в качестве преступления одному из организаторов Холокоста Адольфу Эйхману. Преступления сталинистов и нацистов, увы, не искоренили эту одиозную практику. В 1990-е годы были зарегистрированы и доказаны по меньшей мере два случая геноцида: в Руанде, по отношению к этническому меньшинству тутси, а также в бывшем югославском городе Сребреница, где преступления совершили солдаты армии боснийской Республики Сербской против боснийских мусульман.

Несколько ситуаций из совсем недавнего прошлого тоже рассматриваются международным сообществом как возможные случаи геноцида. Это массовые внесудебные казни, изнасилования и порабощение сирийских езидов боевиками террористического "Исламского государства" в 2014–2015 годах, а также сопровождающиеся массовым насилием и внесудебными казнями депортации почти миллиона мусульман племени рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. И в том, и в другом случае целью было очистить территорию от "нежелательного" этнического элемента. Жалоба против властей Мьянмы рассматривается Международным судом в Гааге, а по отношению к ситуации в Сирии уже вынесено первое обвинительное судебное постановление.

Сама невозможность осуществления геноцида со стороны Украины делает утверждения российского президента абсурдными

Изучение вышеприведённых примеров делает понятным: для осуществления геноцида (и судебного признания злодеяний геноцидом) необходим определенный уровень контроля исполнителя преступления над территорией, на которой проживает гонимая группа. Это характерно для всех без исключения случаев геноцида. Иными словами, "намеренное уничтожение" группы практически невозможно без длительного физического доступа к будущим жертвам. В ситуации активных военных действий такого доступа нет, намеренное уничтожение определенной группы людей крайне сложно именно потому, что представители группы или их покровители оказывают вооруженное сопротивление, не дающее противнику возможности осуществить политику истребления.

Ситуация на востоке Украины никогда не была и не могла быть геноцидом. Нет никаких доказательств того, что Украина, осуществляя военные действия против сепаратистов на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", ставила своей целью уничтожение жителей Донбасса по принципу их национальной или какой-то иной принадлежности. Число жертв подтверждает отсутствие намерений с украинской стороны. Как показывают доклады ООН, в результате военного противостояния в Донбассе потери обоих сторон составили около 14 тысяч убитых и десятки тысяч раненых, при этом точное количество жертв с каждой стороны, их национальность, а также во многих случаях ответственность воюющих сторон за гибель людей определить практически невозможно.

Разрушение гражданских объектов и смерть гражданских лиц в ходе бомбардировок и обстрелов на востоке Украины, увы, присущие любой войне, хотя и могут квалифицироваться как военные преступления, но не являются, согласно международному праву, геноцидом. Обратное бы значило, что российская армия, которую сейчас обвиняют в умышленных обстрелах детских садов, госпиталей и жилых зданий, за последнюю неделю уже неоднократно допустила факты геноцида. Украина восемь лет вела бои на востоке своей страны против "ополченцев", поддерживаемых российской военной мощью. Начиная с 2015 года контактная линия (до 24 февраля этого года) практически не сдвигалась, а у украинской армии не было никакого доступа к территории, контролируемой сепаратистами.

Сама невозможность осуществления геноцида со стороны Украины делает утверждения российского президента абсурдными. Цель этих голословных утверждений ясна – консолидировать мнение российской общественности для поддержки войны против Украины. Именно поэтому украинский президент Владимир Зеленский и обратился в международный суд в Гааге, обвиняя Россию в манипулировании понятием "геноцид" для оправдания агрессии.

Илья Нузов – руководитель отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека, Париж



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