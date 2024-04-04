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Доцента Дмитрия Буракова уволили из вуза после штрафа за "дискредитацию"

Дмитрий Бураков
Дмитрий Бураков

Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова, оштрафованного по статье о дискредитации армии, уволили из вуза. Об этом 4 апреля он рассказал в разговоре с "Фонтанкой".

"Я уволен по соглашению сторон... От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу", - цитирует Буракова "Фонтанка". Издание обратилось за комментарием в пресс-службу вуза. Одновременно в публикации отмечается, что карточка преподавателя все еще висит на сайте университета.

Дмитрия Буракова задержали 2 апреля прямо на рабочем месте – в аудитории вуза. Третьего апреля состоялся суд, в ходе которого преподавателя оштрафовали на 30 тысяч рублей, вменив ему административную статью о "дискредитации" российской армии.

Поводом для задержания стала аватарка на странице "ВКонтакте" – трезубец на фоне украинского флага и пацифистское высказывание. "Я согласен, разумеется, с тем, что указанное мною размещено. Умысел дискредитации отвергаю", – говорил Бураков. Подробнее о ситуации с ним рассказывается в публикации на сайте Север.Реалии.

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