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Доверенное лицо Путина не задекларировало квартиру в центре Нью-Йорка

Валерий Гергиев и Владимир Путин

Российский дирижёр Валерий Гергиев, выступавший доверенным лицом кандидата в президенты страны Владимира Путина на выборах, много лет не декларировал квартиру в центре Нью-Йорка. Такое утверждение содержится в расследовании издания "Агентство" и проекта "Русскоязычная Америка за демократию в России".

Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 и 2018 годах он выступал доверенным лицом Путина на выборах и участвовал в его агитации. До 2017 года дирижёр должен был декларировать своё имущество как директор федерального театра.

Однако в его декларациях не указана квартира, которую он купил на Манхэттене в марте 2004 года, утверждает "Агентство". Кондоминиум площадью 164 квадратных метра в 60-этажном комплексе Three Lincoln Center тогда стоил 2,4 миллиона долларов, сделка зарегистрирована в городском реестре владельцев недвижимости.

"Агентство" называет Three Lincoln Center одним из самых роскошных кондоминиумов Манхэттена. На первых пятнадцати этажах небоскрёба расположился центр исполнительных искусств Линкольн-центр, а выше — частные квартиры. Для жильцов в здании есть свой бассейн и конференц-зал. Сейчас за квартиру схожей площади в здании продавцы просят около 6 миллионов долларов.

Согласно российскому законодательству, неполная декларация должна была привести к увольнению Гергиева, пишет "Агентство". Комментарии дирижёра или театра в публикации не приводятся.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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