Кто помогает Путину

Россия эвакуирует семьи своих дипломатов с территории Украины. За последние две недели из Киева и Львова их выехало уже несколько десятков. Таковы сведения, которыми располагает газета The New York Times. Однако газета не знает, почему это происходит. Блефуют, чтобы напугать? Спасают своих, потому что хотят напасть? Если действительно хотят напасть - на какие группы поддержки они рассчитывают? В самой Украине и в странах Запада? Об этом в программе «Лицом к событию» ведут разговор аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Москва), публицист Леонид Швец (Киев) и собственный корреспондент РС в Берлине Юрий Векслер.

Ведущая Елена Рыковцева