"Дождь": артисту Максиму Галкину не позволили выступить на Бали

Пограничники в индонезийском аэропорту Денпасар на острове Бали не позволили въехать в страну российскому комику Максиму Галкину. 27 января он должен был дать там концерт. Однако в аэропорту его задержали, несмотря на наличие гастрольной визы. Как сообщает "Дождь", Галкину заявили, что его паспорт находится в некоем "чёрном списке". Что это за список, не уточняется.

В ноябре прошлого года концерты Галкина и ещё одного комика — Руслана Белого — были отменены в Таиланде. Транслирующее позицию Кремля российское государственное агентство ТАСС тогда заявляло со ссылкой на источник в тайской развлекательной индустрии, что причиной отмены могла быть политическая позиция артистов. Утверждается, что местные власти жёстко реагируют на политические высказывания со сцены.

Ведущая "Дождя" Анна Монгайт уточняет, что в Индонезии с гастролями бывали и другие российские артисты, не скрывающие своих оппозиционных взглядов, например Земфира и Оксимирон, однако они не встречали никаких препятствий.