Дроны атаковали НПЗ в Калужской области. В Белгороде перебои со светом

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил во вторник утром о возгорании на промышленном предприятии в Дзержинском округе после атаки беспилотников. По его словам, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

Astra пишет, что в Дзержинском округе расположены нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод", нефтебаза и еще несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. По данным Exilenova+, дроны атаковали местный мини-НПЗ "Первый завод", проектная мощность которого составляет 1,2 млн тонн в год.

Белгородская область ночью подверглась массированной ракетной атаке. Губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах были перебои в электро- и водоснабжении. В селе Беловское погиб один человек, еще трое пострадали, пишет Настоящее время.

По данным телеграм-канала "Пепел", после ракетного удара загорелось линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), в Белгороде начались перебои с подачей газа в квартиры. Помимо Белгорода, ЛПУМГ снабжает газом Белгородский, Яковлевский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский, Корочанский, Шебекинский, Прохоровский и Ивнянский округа.

Exilenova+ со ссылкой на данные сервиса NASA FIRMS пишет, что в аннексированном Крыму зафиксированы пожары в районе подстанции "Западно-Крымская", позиции ЗРК С-400, подстанции "Саки" и, возможно, железнодорожной станции. Кроме того, как сообщается, в оккупированном Мелитополе была атакована АЗС.

Минобороны РФ заявило о 452 сбитых с вечера понедельника до утра вторника беспилотниках над регионами России, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что более 430 беспилотников летело в сторону московского региона. Большинство сбили "на дальних подступах", а 36 – на подлете к Москве.

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