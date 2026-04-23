Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики под Кстово и в Феодосии

В результате атаки на промышленные предприятия в Новокуйбышевске в ночь на четверг один человек погиб, есть пострадавшие, написал в телеграм-канале глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Он не уточнил, какие именно предприятия были атакованы.

По одной из версий, целью мог быть Новокуйбышевский НПЗ, ранее уже подвергавшийся украинским атакам.

Кроме того, по словам Федорищева, "обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре". "В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован", - пишет губернатор. Ранее местные жители сказали каналу SHOT, что были повреждены "минимум два верхних этажа" дома.

Помимо этого Украина нанесла удар ещё по одному энергетическому объекту, нефтеперекачивающей станции "Горький" под городом Кстово Нижегородской области. Как следует из видео и фото очевидцев, на территории объекта горит резервуар с топливом. Этот удар также подтверждается данными NASA FIRMS. Нефть, которую перекачивает станция "Горький", в числе прочего подается в нефтепровод "Дружба", недавно отремонтированный Украиной для возобновления транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.

Дроны ночь атаковали также аннексированный Крым. По словам губернатора аннексированного Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО "отразили атаку" в общей сложности 15 беспилотников, и "никакие гражданские объекты в городе не пострадали".

Тем временем украинские мониторинговые телеграм-каналы, в частности, "Крымский ветер" и Exilenova+ сообщают об ударах по нефтебазе в Феодосии.





В Туапсе на юге России после атак беспилотников продолжают гореть нефтеперерабатыващий завод и морской терминал "Роснефти". Дым от пожара растянулся более чем на 300 километров, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Как сообщают местные жители, в городе прошел дождь из нефтяных капель.

Минобороны России утром 23 апреля отчиталось о перехвате 154 украинских БПЛА. Независимых подтверждений этой цифры нет.

