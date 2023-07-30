5 лет назад, 30 июля 2018 года, в Центральноафриканской Республике неизвестными были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Кто стоит за их гибелью, до сих пор неизвестно. В ЦАР они снимали фильм о деятельности российских наемников из частной военной компании "Вагнер". Родственники убитых и независимые расследователи считают, что к гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко причастны люди, связанные с руководством ЧВК "Вагнер".

Снимавшийся в ЦАР фильм предназначался для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский.

Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за Джемалем, Расторгуевым и Радченко велась слежка с момента их прибытия в ЦАР и в ней участвовали люди, связанные с руководством ЧВК "Вагнер".

Один из крупнейших российских документалистов Александр Расторгуев cотрудничал с проектом Радио Свобода "Признаки жизни" как продюсер и режиссер, сняв 20 короткометражных историй.

В этом проекте Расторгуеву удалось создать новый жанр: эти видео – больше чем репортажи, они резко отличаются от традиционного понимания документального кино. Это немыслимая для последнего быстрота реакции, связанная со сроками производства, и авторская художественная глубина, невозможная для репортера. Лучшие работы Расторгуева из этого списка – "Последний день" (с сыном Никола Пашиняна), "Буду танцевать" (с камео Захара Прилепина в Донбассе), "Я никто" (об активистке протеста из сообщества ЛГБТК+) и "День России" (о разгоне демонстрации 12 июня 2018; эти кадры сейчас выглядят как прогностические). Расторгуева интересовала не политика, его интересовали люди и их политические инстинкты, он был антропологом и гуманистом. Один из таких фильмов – "Национал-школота", о юном русском националисте.

В первую годовщину гибели режиссера Александра Расторгуева четыре года назад Радио Свобода опубликовало короткую видеозапись, сделанную его коллегами: режиссер в неформальной обстановке рассказывает на камеру о том, что документальное кино можно снять о чем угодно, в том числе о собственных снах: "Я уверен, что можно снять документальное кино даже про сны, которые снятся в голове человека, который ничего не делает. Это будет абсолютно документальное кино".