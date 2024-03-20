Другой фронт Украины. Почему не стихает "зерновая война" с Польшей

20 марта польские фермеры проводят акции протеста в 430 населенных пунктах страны. Также они намерены перекрыть пункты пропуска на границах не только с Украиной, как это было раньше, но и с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. Протесты фермеров, недовольных ввозом на польский рынок дешевого украинского зерна, стали одним из важных факторов, который привел к ухудшению отношений Польши и Украины и снижению объемов польской помощи соседней воюющей стране.

Польские фермеры: "Мы не сдаемся"

Выражая свое недовольство нечестной, по их мнению, конкуренцией со стороны украинских производителей, польские фермеры ранее не только блокировали границу, но и высыпали зерно из украинских грузовиков и поездов. Подобные действия вызывали возмущение украинской стороны.

"Мы не сдаемся. Все это время пыл и энтузиазм фермеров не снижаются, даже несмотря на то, что в поле появляется все больше работы", – сказал в комментарии Информационному радиоагентству Польши (IAR) Себастьян Дзямски из организации "Угодья Великопольши" (Великопольша – один из польских исторических регионов).

В Польше, как и во многих других европейских странах, фермеры протестуют также против "Зеленого курса" (Green Deal) – пакета политических инициатив Европейской комиссии, конечная цель которых – достижение климатической нейтральности к 2050 году. Эти инициативы предполагают, среди прочего, внедрение новых биологических препаратов, методов селекции растений. По мнению протестующих, это увеличит затраты на производство и сделает сельское хозяйство совершенно нерентабельным. Брюссель уже предложил смягчение самых спорных положений "Зеленого курса", но польские фермеры считают, что этого недостаточно. Также они требуют от Европейской комиссии конкретных разъяснений того, когда и каким образом из Польши будут экспортироваться излишки зерна, а также как будет ограничиваться импорт продуктов питания из Украины.

"На знаменах протестующих фермеров появились лозунги о том, что Польша наводнена зерном из Украины или даже призывы к выходу из ЕС. Это странно, потому что фермеры являются основными бенефициарами вступления Польши в Евросоюз. А импорт украинского зерна по отношению к нашей продукции составляет менее 3%", – заявил глава Института государственных финансов, профессор Славомир Дудек в комментарии изданию Rzeczpospolita.

Как пишет газета, с начала интеграции Польши в ЕС и до 2023 года Варшава получила на развитие сельского хозяйства 67,1 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза. Из них две трети пошли на прямые платежи фермерам, независимо от уровня производства, остальные средства были направлены на развитие сельских районов. Кроме того, благодаря вступлению в ЕС польское сельское хозяйство получило доступ к рынку, насчитывающему 450 миллионов потребителей, а польские продукты питания доступны по всему Евросоюзу.

Что же касается импорта сельхозпродукции из Украины, то в отчете Института общественных финансов под названием "Зерно несогласия: анализ протестов фермеров" сказано, что цены на сельскохозяйственную продукцию в Польше больше зависят от ситуации на мировых рынках, чем от импорта из Украины. "Анализ состояния запасов зерновых в Польше показывает, что импорт из Украины не оказал решающего влияния на внутренние цены, и [для фермеров] было бы более эффективным сосредоточить внимание на модернизации и поиске новых рынков сбыта", – пишут авторы доклада.

Было бы более эффективным сосредоточить внимание на модернизации и поиске новых рынков сбыта

Однако, как показывают опросы общественного мнения, протесты фермеров пользуются симпатиями польского общества. Их поддерживает 77,2% опрошенных, согласно анализу, представленному агентством IBRiS для газеты Rzeczpospolita. Против выступают лишь около 10% поляков.

Тем временем заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, комментируя запланированные на 20 марта массовые акции протеста и блокады ключевых транспортных узлов страны, предупредил фермеров, что благодаря таким действиям они могут потерять общественную поддержку. Министр также призвал протестующих представить "лидеров, которые будут наделены полномочиями к ведению переговоров и принятию решений".

"Фермеры требуют признания. В течение многих лет они улучшали свое материальное положение. За этим не последовало признания, создания соответствующего имиджа фермера в глазах общества. Многие протесты носят не только материальный характер, они также подразумевают желание быть принятыми обществом. Сегодня фермеры хотят, чтобы к сельскому хозяйству относились серьезно", – пояснил Колодзейчак.

Украинский аграрий: "Для меня это нонсенс"

Как смотрит на происходящее другая сторона конфликта – украинские поставщики зерна? Радио Свобода поговорило с одним из них – Сергеем Орловским. Он был первым украинским экспортером зерна, чью продукцию высыпали на землю на польской стороне.

– Мы являемся небольшим трейдером, возим украинское зерно на рынки Европы уже больше десяти лет. Когда начались митинги польских аграриев, первый случай был – рассыпали вагон сои на пограничной станции Дорохуск. А второй раз в ситуации, когда уже товар был перегружен с широких вагонов. Между украинской железной дорогой и европейской есть разница в ширине колеи, поэтому на границе груз перекладывают в другие вагоны. Когда уже было в европейский поезд пересыпано зерно, на пути следования было вскрыто восемь вагонов и высыпано приблизительно 160-180 тонн. На сегодняшний день убытки считаем.

– Насколько ощутимы для вас эти убытки?

– 160 тонн же не пропало, это высыпано. Зерно не пропадает, когда падает на землю. Мы оперативно приехали, и нам помогли его собрать. Нам помогли, мы заплатили, пригнали технику, собрали это дело, потом лопатами много собирали и так дальше. На сегодняшний день ситуация такова: три грузовика, три фуры зерна очень в плохом состоянии, остальное приехало, принято.

Очень морально неприятно. Я чувствую себя чем-то вроде наркодилера

Очень морально неприятно. Я сейчас говорю, что чувствую себя чем-то вроде наркодилера. Мы торгуем зерном, это самый безопасный и благородный бизнес. Мы делаем свое дело качественно, хорошо. Постоянные контроли – проверяют государственные органы, проверяют независимые сюрвееры (наблюдатели, контролеры – РС) и так далее. Утверждают, что украинское зерно плохого качества, мы там какие-то пестициды используем непонятные и так далее. Но Украина продает от 60 до 80 миллионов тонн агропродукции по всему миру, и уже десятилетия. Если бы это зерно было плохого качества, никто бы его не покупал. За всю мою историю, что мы там торгуем, были единичные случаи, когда выскакивал какой-то пестицид или еще что-то. То, что польские аграрии говорят, что в Украине разрешены пестициды, которые запрещены в Европе, это не значит, что Украина эти пестициды использует. Ну, все же понимают, куда нужно продавать, все понимают, какой уровень контроля. Агрокультура в Украине уже настроена на мировые стандарты. Мы везем – во всех контрактах четко написано – согласно нормам Европейского союза.

– Ваша компания возит зерно именно на польский рынок, или только транзит?

– На польский рынок мы сегодня возим зерно, которое разрешено. Польские аграрии также говорят, что зерно, которое идет транзитом, потом возвращается на польский рынок. Но это сделать невозможно! Почему? Из-за самой процедуры, когда ты приезжаешь, перегружается поезд под таможенным контролем. После этого груз пломбируется, и на поезд или на автомобиль вешают GPS-датчики. С ними зерно следует в пункт назначения, который четко указан в транзитной декларации. Например, порт Гданьск. Приходит таможенник, который вскрывает пломбы, снимает датчик GPS, и только тогда зерно выгружается и помещается на склад временного хранения под таможенным контролем. И у каждого трейдера, кто занимается экспортом, есть 90 дней для того, чтобы это зерно покинуло территорию Польши. И за 90 дней оно покидает. Только тогда закрывается транзитная декларация. В случае, если в 90 дней зерно не вывозится, то меня просто штрафуют на стоимость этого зерна. Ну, нет никакого смысла заниматься махинациями.

Ну, вот соя – это как раз предназначалось на рынок польский. Мы везли для польского предприятия, которое перерабатывает эту сою в шрот и в масло. Так как Украина является, серьезным игроком на рынке, который выращивает эту сою, то появились производители в Польше, которые перерабатывают наши соевые бобы. И это же для польского рынка очень хорошо, потому что есть дополнительные рабочие места, дополнительная прибыль. Поэтому вообще не понимаю, почему высыпали сою. Ну, для меня это такой нонсенс.

– Вы обращались к польским полицейским, правоохранителям?

– Конечно, это необходимо было сделать. Мы предоставили все данные всем контролирующим органам. В интернете говорят, что кого-то нашли, кого-то уже там осудили, начались какие-то процессы. Конкретно по моему делу нет никакой информации. Заявления написаны, полиция это знает, полиции все понятно, но на сегодняшний день обратной информации нет.

– А вы сами разговаривали с этими протестующими, с польскими фермерами?

– С теми аграриями, с которыми мы встречались и говорили, после пары аргументов… Ну, там, что якобы у нас некачественное зерно – я беру телефон, у меня весь перечень документов и так дале. Показываю: "Смотрите, вот проведены такие-то анализы". Компанией, которая аккредитована во всех институциях больших, является независимым сюрвеером, суды их анализы принимают. Смотрите, по всем пестицидам у меня есть. Этот анализ стоит приблизительно 5 тысяч долларов, там на 60 показателей нужно проверить – на все пестициды, метатоксины, белок, влагу, все физико-химические показатели этого зерна.

И я задаю вопрос [польскому] фермеру: "А покажите ваши анализы". Они говорят: "Так у нас мы такого не делаем, мы просто зерно везем производителю, и производитель уже в своих лабораториях делает анализы и подтверждает, это качественный товар или нет".

[До российского вторжения] конъюнктура рынка была неплохая, цены были неплохие, и Черное море давало возможность продавать [украинское зерно] с достаточно хорошей логистикой. Потому что оттуда есть доступ сразу в Средиземное море, а из него – ко всему миру, и это была дешевая логистика. А вот Балтийское море для Украины проигрывает на сегодняшний день, потому что у нас как минимум есть один перегруз [на границе]. А в Украине привез в порт и всё.

Я считаю, что у Польши есть исторический шанс спокойно стать зерновым хабом, нужно просто создать инфраструктуру, завести европейскую железную дорогу дальше в Украину. Пусть доведут там, не знаю, до Киева или еще куда-то в центр Украины. И тогда эта железная дорога быстро обрастет инфраструктурой, появятся склады, элеваторы, перегрузочные терминалы, начнут ездить большие поезда. И ничего не потеряется, оно просто будет доезжать до порта, как в Одессу, так и на Балтику. И вот этот рынок мог бы быть очень хорошим.

У Польши есть исторический шанс спокойно стать зерновым хабом

Потому что, когда война началась, и мы пришли в [польские] порты, я не работал с портами до 2022 года, мы просто продавали зерно, можно было возить… Мы пришли, а инфраструктуры – ноль. Польша в год продавала 3 или 4 миллиона тонн зерна до войны. В портах был вообще ужас – складов нет, элеваторов нет, погрузочной нет, ничего не существует. А за два года выросли уже и склады, и так далее.

– А может, вся проблема в том, что поляки привыкли работать спокойно, ну, они свои 3 миллиона тонн продают, и слава Богу. А тут заходит Украина, и нужно конкурировать с украинскими аграриями. Зачем им эта конкуренция?

– В этом точно есть проблема. Когда Украина массово пришла на польский рынок, вся перерабатывающая отрасль была просто в восхищении. Мы к кому ни приходили, на мельницу приходим – они говорят: "Украинское зерно – топ". Польскому аграрию, конечно, стало не совсем уютно. При этом украинцы шли на любые условия производителя. У нас не было выбора – Черное море закрыто.

У нас война, ракеты летят и так дальше. Подписал контракт, заплатили – радуешься, не заплатили – плачешь, идешь в суд и не понимаешь, как здесь работает это дело. Украинский аграрный рынок был в такой плачевной ситуации, что мы стучались, и любой ценой нам нужно что-то было. Но это же так долго не может продолжаться. И из-за этого начались, наверное, вот эти забастовки.

Но это точно не основная причина – конкуренция. Причина [для польских фермеров] чуть-чуть в другом: нужно повысить [европейские] дотации. Там самое большое требование – это вот этот "зеленый ватт", чтобы не использовать, уменьшение содержания пестицидов и так далее. Но самая болючая тема – украинская, легко заставить Европу говорить об этом, – считает украинский аграрий Сергей Орловский.