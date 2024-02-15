Украине – да, ее зерну – нет? Чем грозит украинско-польский кризис

Премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск обсудили 15 февраля продолжающийся кризис вокруг украинского зерна на польском рынке. По окончании переговоров Шмыгаль сообщил, что предложил польскому коллеге совместно искать решения, которые "позволили бы поддержать украинских земледельцев и не навредили при этом польским фермерам". Насколько это реально, и угрожает ли нынешнячя ситуация перспективам дальнейшего сближения Украины и Евросоюза?

Рассыпанное зерно

Кадры с рассыпанным на асфальте украинским зерном вызвали шквал эмоций по обе стороны польско-украинской границы. 11 февраля Рафал Меклер, представитель польской партии "Конфедерация", считающейся наиболее антиукраинской среди политических сил страны, опубликовал в соцсети Х видео с пограничного пропускного пункта "Дорохуск-Ягодын", который в рамках общенационального протеста блокируют польские фермеры. На видео запечатлены три украинские фуры, из которых частично высыпалось зерно:

Как стало известно позже, эти три грузовика пересекли границу, но на польской стороне их остановили фермеры, требующие прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Участники протеста напали на автомобили и сорвали пломбы, в результате чего часть зерна высыпалась на асфальт. Фуры вернулись обратно в Украину.

Эти кадры вызвали бурю возмущения в Украине. "Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну, – это как работать сапером. Такие действия – низость и позор", – написал мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал виновников инцидента "пророссийскими провокаторами". Вскоре в интервью польскому порталу Onet Садовой все же извинился за свои слова: "Если я кого-то обидел, прошу прощения. У нас один враг". Это не помешало заместителю спикера Сейма Польши Петру Згожельскому жестко ответить украинскому политику: "Я предлагаю мэру Львова Садовому выпивать стакан воды, прежде чем он что-то скажет".

Посольство Украины в Польше обратилось в полицию в связи с инцидентом. "Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой земледелец должен знать, сколько труда нужно приложить для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Польская сторона уже отреагировала на призывы официального Киева. На данный момент известно, что окружная прокуратура в Хелме (Люблинское воеводство) начала расследование по факту уничтожения имущества и нарушения таможенных правил, за что виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед украинцами: "От имени польских фермеров приношу извинения за такой акт отчаяния и прошу понять их исключительно сложную ситуацию. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, в ходе которых хотим определить торговые условия, которые бы ограничили приток товаров, нарушающих стабильность агропродовольственного рынка".

"Я также полностью осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину. Однако давайте помнить, что польские фермеры помогали Украине и все еще хотят помочь. Но они хотели бы, чтобы выгоду от этой помощи получал украинский бюджет, фермеры, а не олигархи, которые имеют в своем распоряжении огромные поля для выращивания зерновых и других видов сельскохозяйственного производства. Они в основном стоят за этим крупным импортом, который подрывает стабильность сельскохозяйственных рынков в Европе", – добавил министр Секерский.

Это не наша проблема, что несколько сотен или тысяч человек в Украине хотят заработать много денег

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с избирателями в Моронге, на севере Польши, выступил с заявлением в подобном тоне: "Это не наша проблема, что несколько сотен или тысяч человек в Украине хотят заработать много денег. Мы хотим помочь Украине как государству в зерновом противостоянии с Россией. И в данном вопросе можно с уверенностью сказать, что ничто не изменит нашей позиции. Но не может быть так, что в связи с войной и с эмпатией кто-то будет за счет польских профессиональных групп – не только фермеров, транспорт – это тоже горячая проблема, – использовать войну как способ нечестной или неадекватной конкуренции с нашими фирмами, с нашими работниками, с нашими фермерами".

Соседи, конкуренты, партнеры

Нынешние протесты польских фермеров отличаются от прошлогодних тем, что сейчас польские аграрии выступают не только против импорта украинской сельхозпродукции, но и против так называемого "Зеленого курса" (Green Deal), то есть пакета политических инициатив Европейской комиссии, конечная цель которых – достижение климатической нейтральности к 2050 году. Эти инициативы предполагают внедрение новых биологических препаратов, методов селекции растений. Кроме того, в течение десяти лет 25% полей должны быть отведены под органические культуры, а 10% будет исключено из сельскохозяйственного производства в пользу охраны ландшафта. По мнению протестующих, это увеличит затраты на производство и сделает сельское хозяйство совершенно нерентабельным.

В своем недовольстве польские аграрии не одиноки, фермерские протесты охватили всю Европу. Тракторы разъяренных фермеров можно было увидеть на улицах Берлина, Парижа и Брюсселя. Протесты производителей сельхозпродукции также проходили в Нидерландах, Испании, Ирландии и Румынии. В каждой стране они имели и свои национальные оттенки, как, к примеру, в Германии, где недовольство аграриев вызвало возможное лишение их налоговых льгот и скидок на дизель, или в Латвии, где фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания.

Отметим, что украинские комментаторы неоднократно обращали внимание на то, что и Польша, в которой проходят протесты против импорта украинских сельскохозяйственных товаров, продолжает ввозить продукцию из России. В частности, с января по ноябрь 2023 года в Польшу было импортировано на 6% больше сельскохозяйственной и продовольственной продукции из России, чем за весь 2021 год, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna. Стоимость импорта выросла на 4%. Эксперты отмечают, что динамика несколько ослабла по сравнению с 2022 годом, но по-прежнему положительна. В Польшу, как и в другие страны ЕС, из России импортируются зерновые, овощи, морепродукты и кормовые полуфабрикаты. "Причина в их ценовой конкурентоспособности и доступности", – отмечает в комментарии газете эксперт отдела макроэкономического анализа банка Pekao Гжегож Рыкачевский. Польские компании, в свою очередь, заверяют, что пытаются найти другие источники поставок, но признают, что не всегда это удается.

Однако польских производителей сельскохозяйственной продукции гораздо больше, нежели российские фермеры, пугают их украинские коллеги, поскольку именно с ними им придется конкурировать после вероятного вступления Украины в Евросоюз. Генеральный директор Польской федерации производителей продуктов питания Анджей Гантнер в подкасте аналитического центра Polityka Insight признал, что сейчас никто в Варшаве не может дать точного ответа, что будет с польским сельскохозяйственным сектором после вступления в ЕС такого аграрного гиганта, как Украина:

– Влияние поступления продуктов питания, сельскохозяйственного сырья на европейский рынок после того, как Украина станет членом Европейского союза, даже нельзя сравнивать с влиянием Польши, когда мы вступали в ЕС, – отмечает Гантнер. – А мы, нужно признать, тогда создали множество проблем, несмотря на то, что наш производственный потенциал, наши способности, наши ресурсы – это ничто по сравнению с тем, что есть в распоряжении Украины. Достаточно только сравнить ресурсы почвы, продуктивность, водные ресурсы и расходы. Даже если Украина, вступая в ЕС, будет вынуждена – как и Польша в свое время – выполнить все нормы безопасности, касающиеся защиты животных, что приведет к дополнительным затратам, это все равно не сравняет потенциал Украины с другими странами. На самом деле сейчас никто серьезно не задумывается над тем, как это просчитать и что вообще произойдет. Обратите внимание, что случилось с нашим экспортом. Для нас после стольких лет членства в Евросоюзе главным экспортным рынком является ЕС. Почему? Потому что это богатый, ресурсный и ближайший к нам рынок – в сфере продовольствия это имеет значение. Мне кажется, что дискуссия о том, как будет выглядеть рынок продовольствия ЕС после вступления Украины, должна начаться в какой-то момент. Только это должно быть обсуждение не на уровне политиков, а на уровне экспертов.

Одновременно польские аналитики отмечают, что несмотря на то, что украинский аграрный сектор даже после выполнения всех европейских норм продолжит оставаться более эффективным по сравнению с польским, в Украине хуже развита пищевая промышленность. Более того, у Польши есть свои ноу-хау, разработанные специально для европейского рынка. Эксперты подчеркивают, что, к примеру, Варшава могла бы воспользоваться сложившейся ситуацией, покупать зерно у Украины и продавать Германии больше макарон. Однако покам что польские производители боятся входить в зависимость от украинских поставщиков.

Уже сейчас понятно, что зерновой кризис, а перед этим блокада границы польскими перевозчиками, которые также опасались нечестной конкуренции со стороны украинских коллег, – это только вершина айсберга. Чем ближе будет вступление Украины в ЕС, тем больше спорных моментов может появиться в отношениях Киева с соседями. Однако, как отмечают и украинские, и польские эксперты, это не должно влиять на отношения двух стран и народов.

Профессор Варшавского университета, автор книги "Современные польско-украинские отношения", а с недавнего времени заместитель министра науки и высшего образования Анджей Шептицкий все же положительно оценивает динамику двустороних связей. Об этом он заявил в интервью автору подкаста Po prostu Wschód ("Попросту Восток") Петру Погожельскому:

В длительной перспективе мы должны стремиться к членству Украины в Евросоюзе

– Посмотрите на опросы Центра исследования общественного мнения (CBOS), как на протяжении 30 лет поляки воспринимали украинцев. Напомню, что в 1994 году свое положительное отношение к украинцам декларировало лишь 9% польского общества. На данный момент – больше половины. На протяжении этих 30 лет процент поляков, которые положительно относятся к украинцам, иногда он рос, иногда снижался, потом опять рос, затем немного снижался. Этот показатель рос после революций, а снижался во время споров относительно исторической политики. Однако долгосрочный тренд налицо – это рост симпатии к украинцам. Я думаю, что в длительной перспективе мы должны стремиться к членству Украины в Евросоюзе. Оно создаст определенные рамки для двусторонних отношений, позволит использовать потенциал этих двух стран. Если мы посмотрим на немецко-французские отношения, на этот западноевропейский тандем, то он прекрасно функционировал во времена Шарля де Голля и Конрада Аденауэра в 1960-х, Гельмута Коля и Франсуа Миттерана в 1980-х годах. Но после объединения Германии в течение 10 лет продолжалась пора "тихих дней", когда Франция не могла "переварить" новую позицию Германии. Тем не менее французско-немецкий тандем продолжает существовать. Поэтому я думаю, что у Украины и Польши есть перспектива сотрудничества и важной роли в регионе и в целом в Европе, – считает профессор Шептицкий.