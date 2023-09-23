Зерно раздора. Чем закончится конфликт Украины и Польши

Корреспондент Радио Свобода в Польше рассказывает, что на самом деле происходит в отношениях этой страны с Украиной из-за проблемы с импортом украинской агропродукции, насколько далеко зашел конфликт и как он связан с предстоящими в Польше выборами.

"Мы больше не передаем Украине вооружение, мы теперь сами вооружаемся самым современным оружием", – заявил 20 сентября в эфире телеканала Polsat News премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Позже польский президент Анджей Дуда заверил, что слова главы правительства были неверно интерпретированы, поскольку речь идет исключительно о новом вооружении, которое Польша покупает у Южной Кореи и США. Дуда подчеркнул, что Варшава обязуется реализовать подписанный раннее контракт на поставку Киеву самоходных гаубиц Krab. Также он добавил, что не исключено, что Польша и в дальнейшем будет передавать украинской армии "постсоветское вооружение", от которого отказывается Войско Польское.

Еще полгода назад сложно было представить, что подобные заявления могут прозвучать из уст ближайших союзников Украины. Причиной всему послужил конфликт вокруг украинского зерна.

19 сентября президенты Украины и Польши "обменялись любезностями" на полях 78-й Генассамблеи ООН. Во время своего выступления президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что после выхода России из зерновой инициативы Украина работала над поиском альтернативных путей экспорта своей продукции и сохранением сухопутных маршрутов.

"Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", – сказал Зеленский. Украинский лидер не апеллировал к какой-то конкретной стране напрямую, но для большинства это и так было очевидно.

На следующий день после выступления Зеленского польский МИД в срочном порядке вызвал посла Украины в Польше Василия Зварича. Польская сторона передала ему "решительный протест".

Тем временем президент Польши Анджей Дуда во время общения с журналистами в Нью-Йорке так прокомментировал напряжение, возникшее в польско-украинских отношениях из-за зернового эмбарго: "Мы в некоторой степени имеем дело с тонущим человеком. Мы – те, кто спасает. Что такое тонущий человек? Любой, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего или любой, кто когда-либо изучал, что происходит в таких ситуациях, знает, что тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может утащить на глубину", – заявил президент.

Накормить волков, сохранить овец

С 16 апреля по середину сентября в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии действовало эмбарго на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 15 сентября истек срок действия запрета на импорт, а Европейская комиссия не стала его продлевать. Три страны – Венгрия, Польша и Словакия – решили продлить эти ограничения в одностороннем порядке, чтобы защитить интересы своих фермеров, которые жалуются на снижение цен из-за наплыва дешевой украинской продукции. Румыния заявила, что может присоединиться к ним, но ограничит срок эмбарго 30 днями. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев "будет цивилизованно отвечать" на эти действия, а затем Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Жалоба в ВТО нас не впечатляет. Мы не намерены отказываться от этого эмбарго", – заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

К этому моменту министры сельского хозяйства Украины и Словакии договорились о создании системы лицензирования торговли зерном. Reuters сообщает, что Киев согласился приостановить рассмотрение иска в ВТО против Словакии. Тем временем министры сельского хозяйства Польши и Украины провели телефонный разговор и договорились о встрече на следующей неделе. Об этом сообщил глава польского ведомства Роберт Телюс в эфире Польского Радио 24.

"Я сказал министру [аграрной политики и продовольствия] Украины Николаю Сольскому, что нам нужно вместе выстроить механизмы, которые будут гарантировать, что зерно и другие продукты попадут туда, куда они должны идти, то есть туда, где они были до войны. Их нельзя перебросить через украинско-польскую границу и оставить в Польше или в Словакии. Они должны идти туда, где они были до войны", – отметил министр сельского хозяйства.

При этом Роберт Телюс отметил, что Польша не снимет эмбарго, пока Киев и Варшава не выработают надежное и эффективное решение. Глава польского ведомства добавил, что предыдущий опыт транзита украинского зерна через территорию Польши подтверждает, что такие механизмы все же можно создать.

"Коридоры солидарности, которые мы создали, работают, они справляются со своими функциями хорошо. Во-первых, зерно не попадает на польский рынок, а это в наших интересах, в интересах польских фермеров, но не только фермеров – нашей страны. Одновременно зерно экспортируется из Украины", – добавил Роберт Телюс.

Согласно первоначальным договоренностям между Украиной и Евросоюзом, украинское зерно должно было только транспортироваться через территорию Польши, но, скорее всего, некоторые компании решили воспользоваться ситуацией и вывели его на местный рынок. Министр сельского хозяйства Польши ранее заявлял, что в распоряжении его ведомства имеется список этих фирм, но до сих пор он так и не был опубликован.

Проверки показали, что зерно было низкого качества, и сейчас польская прокуратура расследует произошедшее. Как сообщает польская радиостанция RMF FM, которая получила доступ к неофициальным результатам проверки, проведенной Верховной контрольной палатой, в прошлом году импорт пшеницы из Украины в Польшу увеличился более чем на 16 тысяч процентов, а кукурузы – почти на 30 тысяч процентов. Ссылаясь на данные, предоставленные главным ветеринарным врачом, Верховная контрольная палата сообщает, что из 73 образцов зерна, ввезенного из Украины, в 17 обнаружена сальмонелла, в 17 – пестициды, в 11 – ГМО, в 6 – микотоксины. Другие образцы содержали ртуть, кадмий, свинец и железо. С января по май 2023 года наличие вредных веществ было выявлено в 35% образцов.

Сейчас польские фермеры опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда в мае 2022 года польский рынок был перенасыщен украинским зерном. В результате аграрии не могли продать свою продукцию, которая лежала невостребованной на складах.

Инспекторы Верховной контрольной палаты, на результаты проверки которых ссылается RMF FM, отмечают, что зерновой кризис усугубился ошибочным и не подкрепленным никаким анализом публичным заявлением бывшего министра сельского хозяйства Польши Хенрыка Ковальчика, который в июне 2022 года призвал фермеров не продавать зерно, потому что оно не подешевеет. По мнению инспекторов, это заявление бывшего главы ведомства стоило бюджету страны полмиллиарда злотых, поскольку власти были вынуждены компенсировать убытки 50 тысячам сельскохозяйственных производителей. По мнению Верховной контрольной палаты, финансовая помощь помогла в короткой перспективе самим фермерам, но не способствовала защите внутреннего рынка Польши.

Польская помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины Польша активно помогала Киеву как поставками оружия и гуманитарной помощи, так и лоббируя интересы своих соседей на международной арене. Более того, Польша приняла самое большое число украинских беженцев. Они наравне с гражданами Польши получают ежемесячные выплаты на каждого ребенка до 18 лет в размере 500 злотых, а это около 115 евро. Также на детей школьного возраста перед началом учебного года родители или опекуны могли получить 300 злотых (70 долларов) на школьные принадлежности. Как и во всем Европейском союзе, украинские беженцы в Польше имеют доступ к системе здравоохранения и рынку труда. В свете обострившихся отношений Польши и Украины пресс-секретарь польского правительства в эфире телеканала Polsat News заявил, что власти могут не продлить выплату социальных пособий украинским беженцам.

"Давайте не будем забывать о том, что эти положения закона носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на время продолжающегося вооруженного конфликта, и действие этих правил просто истечет в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении того, что есть в законе", – отметил Мюллер.

"Я думаю, что эти положения в значительной мере не будут продлены. Вот что я думаю на данный момент. (...) Теперь о конфликте стало больше известно, мы знаем, каковы линии спора и каковы возможности международной помощи, все международное сообщество должно принять более активное участие, вот и все", – добавил он.

Стоит отметить, что у зернового конфликта есть также политическая подоплека на внутреннем уровне – Польша находится на пороге парламентских выборов, которые запланированы на 15 октября. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному United Surveys по заказу RMF FM и издания Dziennik Gazeta Prawna, правящая партия "Право и справедливость" может занять первое место, за нее готовы проголосовать 31,6% опрошенных. Однако этого все равно недостаточно, чтобы сформировать большинство в новом правительстве. На втором месте оппозиционная "Гражданская коалиция", которая может получить 27% голосов. Политические комментаторы отмечают, что накануне выборов ПиС стремится заполучить голоса избирателей ультраправой партии "Конфедерация", которая, согласно этому опросу, может получить 9,3%. Одним из ключевых нарративов "Конфедерации" является антиукраинская риторика. «Право и справедливость», которое до этого активно поддерживало своих соседей, решило не просто позаигрывать с антиукраинскими настроениями некоторой части польского общества, а напрямую апеллировать к их недовольству сложившейся ситуацией.

Оппозиция вместо того, чтобы искать пути решения кризиса на линии Варшава-Киев, критикует правительство ПиС и европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, выходца из "Права и справедливости", за то, что они действовали слишком мягко, что в итоге и привело к катастрофической ситуации.

Политические комментаторы отмечают, что после выборов градус напряжения между Украиной и Польшей должен снизиться. Однако этот конфликт уже оставил свой отпечаток на отношениях двух соседних стран, которые последние полтора года можно было считать образцовыми. В этой связи даже президент Литвы посчитал нужным призвать Киев и Варшаву к потеплению отношений.

"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной политики России – споры между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее", – подчеркнул Гитанас Науседа.