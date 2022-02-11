Дух и буква. Владимир Абаринов - о спорте вне политики

О том, что спорт вне политики, говорят почему-то именно политики. Владимир Путин сказал, что он с китайскими друзьями "против политизации спорта и демонстративных бойкотов" - и полетел на открытие самой политизированной Олимпиады. В декабре 1945 года после британского турне московского "Динамо" Джордж Оруэлл написал эссе "Дух спорта". Сам он не ходил на матчи, но видел неистовство футбольных фанатов в Бирме, когда жил там в 1920-е годы. Зрелище внушило ему мрачные мысли: "Целые народы начинают исходить желчью из-за этих абсурдных игрищ. А ведь многие всерьез полагают, что умение бегать, прыгать и пинать мячик есть мерило достоинств всей нации".

Оруэлл сделал тогда парадоксальное предложение: "Надеюсь, мы не отправим британских футболистов в СССР в ответ на визит "Динамо". Если нам всё же придется это сделать, давайте пошлем какую-нибудь завалящую команду, которая наверняка проиграет и о которой нельзя будет сказать, что она представляет всю Британию. Нам и так хватает забот - так к чему их усугублять, заставляя юношей бить друг друга по голени под рев разъярённых болельщиков?"

Пекинские Игры с их олимпийским пузырем и драконовскими санитарными мерами будто сошли со страниц ненаписанной антиутопии Оруэлла. Неудивительно, что уже в день открытия они поставили рекорд непопулярности: их аудитория на главном спортивном канале Америки NBC Sports оказалась на 43 процента меньше, чем аудитория зимних Игр 2018 года. По данным авторитетного опроса, 27 процентов американцев вообще не собираются смотреть репортажи с Олимпиады. Из этих не собирающихся 40 процентов назвали одной из причин или главной причиной отсутствия интереса к Играм именно тот факт, что они проводятся в Китае.

Заявки на проведение зимних Игр 2022 года подали шесть городов и еще несколько рассматривали такую возможность. Но Мюнхен, Сент-Мориц и Краков провели референдумы, на которых большинство горожан высказалось против этой затеи. Шведский Олимпийский комитет не встретил у себя в стране политической поддержки. А Осло отозвал свою заявку после того, как МОК потребовал для своего руководства почестей и привилегий, каких норвежцы не оказывают и слюственному королю. В итоге демократических стран в списке не осталось. В финал вышли Алматы и Пекин.

Олимпийская хартия с ее ценностями - человеческое достоинство, дружба, солидарность, честная игра - уже давно стала мертвой буквой. Стараниями МОК на Играх отсутствует свобода слова. В Сочи МОК потребовал даже, чтобы атлеты не надевали траурных повязок по случаю гибели канадской фристайлистки Сары Берк, дабы не портить праздник, но молчаливо согласился с дискриминацией ЛГБТ в России. Китайские власти в дополнение к пресловутому правилу 50, запрещающему "пропаганду" на олимпийских объектах, пригрозили наказанием за критику "китайских законов и правил".

Национальные флаги они вносят в соревнования раздор и ожесточение

Профессор-правовед Университета Джорджа Мейсона, наш бывший соотечественник Илья Сомин предлагает олимпийскую реформу, которая вряд ли понравится аппаратчикам МОК. Во-первых, Игры и подготовка к ним не должны получать никаких субсидий за счет налогоплательщиков. За олимпиады должны платить те, кто на них зарабатывает, или те, кто их смотрит. Во-вторых, следует запретить принудительное отселение (ради летних Игр 2008 года Китай, по сведениям правозащитников, заставил переселиться полтора миллиона человек). В-третьих, право проведения Игр не должно предоставляться злостным нарушителям прав человека. В-четвертых - полная свобода слова на территории Игр. В-пятых, никакие заботы о здоровье не должны мешать общению участников. Не говоря уже о том, что локдауны доказали свою неэффективность, эти меры в корне противоречат олимпийским принципам.



Понятно, что чиновники МОК стеной встанут против подобных нововведений. Поэтому демократические страны, пишет Илья Сомин, должны сделать эти пять пунктов условиями своего участия в будущих Играх. Могу лишь добавить, что главное зло международного спорта - национальные флаги. Именно они вносят в соревнования раздор и ожесточение. Пусть атлеты соперничают в своем личном качестве, и шовинизму спортивных фанатов придет конец. "Англичанин, хоть немного любящий Англию, знает, что поражения в спорте доказывают слабость Англии не более, чем успехи в спорте - её силу", - написал когда-то Гилберт Честертон в эссе "Патиотизм и спорт".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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