Хуже просто некуда. Иван Беляев – о китайской Олимпиаде

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Летом прошлого года, когда в Японии прошла отложенная на год летняя Олимпиада, довелось прочесть и услышать много реплик о крахе олимпийского движения. В общем-то, причины для пессимизма были. Из-за продолжавшейся пандемии Игры состоялись практически без иностранных болельщиков, прямо перед началом соревнований больше 80% японцев открыто признавались, что не хотят их проведения.

Но дело не только в эпидемии. Токийская Олимпиада вписалась и в устойчивую тенденцию снижения аудитории: в прайм-тайм Игры смотрело на 42% меньше зрителей, чем в 2016 году (Игры в Рио-де-Жанейро) и на 50% меньше, чем в 2012 году (Лондон). Впервые за много лет летние Игры собрали меньше телезрителей, чем предыдущие зимние. Словом, всё было плохо, но будем честными: на следующей неделе всё будет ещё хуже. Пекинская Олимпиада, как и токийская, пройдёт без иностранных туристов, билеты не продавали даже болельщикам из Гонконга и Макао.

Хоккейный турнир вновь состоится без участия игроков из НХЛ. Возможно, как и четыре года назад, это даст шанс отличиться российской сборной, но вряд ли подогреет интерес к соревнованиям у мировой аудитории, тем более что большая часть хоккейной публики находится в Северной Америке.

Политический фон Олимпиады отвратителен: в России спорят, не станут ли Игры удобной информационной завесой, чтобы развязать агрессию против Украины, хотя западные СМИ, напротив, пишут, что сам товарищ Си просит Путина не омрачать таким образом китайский спортивный праздник.

Но праздник и так омрачён. 13 лет назад перед летними Играми в Пекине говорили и о судьбе китайских диссидентов, и о Тибете, но голоса протестующих были далеко не так слышны. Теперь в повестке дня и удушение свободы в Гонконге, и жестокие репрессии против уйгуров на северо-западе страны, да и вообще – Китай Си Цзиньпина находится на совершенно другом уровне противостояния с Западом, чем Китай Ху Цзиньтао в 2008-м.

На церемонии открытия "той" Олимпиады присутствовали лидеры США, Франции, Японии и десятков других стран, а китайская пресса радостно провозглашала, что церемония установила новый рекорд по числу официальных гостей. На церемонии 4 февраля ждут Владимира Путина, президента Аргентины Альберто Фернандеса и, что вызвало определённое непонимание в Европе, президента Польши Анджея Дуду, но в целом список гостей куда скромнее и точно не претендует на какие бы то ни было рекорды. Почти все страны, реально претендующие на медали, говорят о "дипломатическом бойкоте", и в этом смысле тот же приезд в Пекин Фернандеса, главы страны, не завоевавшей в своей истории ни одной зимней олимпийской медали, это куда больше политический курьёз, чем реальное дипломатическое усиление церемонии.

Ниже отметки 2021–2022 годов олимпийскому движению падать уже некуда

Итак, всё было плохо, будет ещё хуже, но попробуем закончить на лёгкой нотке оптимизма: хочется думать, что ниже отметки 2021–2022 годов олимпийскому движению падать уже некуда. Во-первых, хочется надеяться, что как минимум к 2024 году мир уже пройдёт через пандемию (хотя, конечно, с таким прогнозом легко сесть в лужу). Во-вторых, все ближайшие Олимпиады пройдут в демократических странах и, тоже хочется надеяться, без таких политических противоречий, как сейчас. В-третьих, Франция будет проводить любые Игры впервые с 1992 года, а летние и в Париже – впервые с 1924 года, то есть, скажем прямо, чуть ли не впервые в самом буквальном смысле слова. Значит, хочется надеяться (уже в третий раз), что Франция вложится в Олимпиаду по полной и постарается провести её на высочайшем уровне.



Наконец, моментом истины лично я считаю Игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Современный спорт родился дважды – сперва в Великобритании, а потом обретя второе (и очень мощное) дыхание в Соединённых Штатах. Американцы же – фактические создатели спорта именно как индустрии развлечений: даже чемпионат мира по футболу, а мы привыкли считать его не слишком-то американской игрой, стал в 1994 году одним из самых посещаемых в истории. В общем, если Олимпиады не спасут американцы, то их не спасёт уже никто. Но сейчас, за неделю до Игр в Пекине, хочется надеяться (пишу это четвёртый и последний раз): мы на дне, но и падать некуда, дальше будет лучше.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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