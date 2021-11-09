Дух "совка". Елена Сорокина – о возвращении к прошлому

На недавнем Валдайском форуме Владимира Путина спросили, что он думает о homo sovieticus. По мнению российского президента, на характере советского человека сказались негативные элементы, связанные с социалистическим периодом (идеология, уравниловка, отсутствие личной собственности), но в этот характер были привнесены, по его мнению, и позитивные черты, а именно патриотизм, верховенство духовного над материальным, трепетное отношение к семейным ценностям. "В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР. Но всё это мазать только одной чёрной краской неправильно, грубо и неприлично. Знаю, такие тоже есть у нас, которые всё только чёрной краской мажут. Значит, они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет", – сообщил Путин.



Путин за годы своего правления практически вернул в Россию советскую идеологию. В стране постепенно реставрируются и воспроизводятся многие символы СССР: и музыка государственного гимна, и пятиконечная звезда на знамени Вооруженных сил, и звание Героя труда, и много что ещё. Празднование Дня Победы превратилось в национальную идею и практически близко к религиозному поклонению. На наших глазах происходит реабилитация Иосифа Сталина.



В 1990-е годы для меня самым большим оскорблением было услышать, что я "совок". Это понятие включало в себя коммунальную квартиру с "удобствами" на улице, пустые полки магазинов и хамство продавцов, унылое существование в серых костюмах, с немытыми головами, отсутствие возможностей реализовать себя и вырваться из этого замкнутого мира. Для других этот термин означал навязчивую пропаганду социалистических моральных ценностей, бесчисленные плакаты и лозунги на фоне бюрократии, воровства и вседозволенности для партийных вождей и комсомольских функционеров. Моё поколение хорошо помнит период правления Ельцина, когда мы постепенно стали осознавать, что же это такое – свобода слова и самовыражения. Однако шаг за шагом Советский Союз возвращался в нашу жизнь, прошлое становилось всё более реальным.

Если вначале российская власть проводила советизацию постепенно, как бы исподволь, исподтишка, как говорится, в мягких перчатках, то теперь это делается открыто и нахраписто. Чего только стоит выдвинутый Александром Хинштейном законопроект о запрете въезда русофобов в Россию, он возрождает методы борьбы с "антисоветчиками" времён СССР. Или, например, законопроект Александра Жукова и Елены Ямпольской с предложением сажать на 15 суток за отрицание решающей роли СССР в победе над нацистской Германией.

Если у вас было советское прошлое, то сможете ли вы изменить себя?

"Совок" вернулся не только в политическую риторику, в законопроекты, в символы, но даже в страхи и тревоги граждан России. По данным "Левада-центра" (объявлен российскими властями "иностранным агентом", оспаривает этот статус. – РС), на втором месте, после беспокойства за здоровье своих детей, у россиян стоит страх перед угрозой мировой войны, далее следует угроза оказаться жертвой властей и ужас возврата к массовым репрессиям. Социологи "Левада-центра" считают, что страх войны возникает вследствие милитаристского языка внешней политики России.

Известно, что, искусственно повышая градус социальной напряженности, можно легко манипулировать общественным мнением. Знакомясь с текстами департамента печати и информации российского Министерства иностранных дел, совершенно не удивляешься повышению уровня тревожности россиян. Заявления выдержаны в духе брежневской риторики: "Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины", "Очередное заседание Совета НАТО на уровне министров обороны стран – членов НАТО... лишний раз подтвердило, что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на "сдерживание" России. Провально завершив свою эпоху "больших операций", альянс снова, как и во времена "холодной войны", затачивает свои потенциалы под противостояние "противнику на Востоке"...

В 1989 году войны боялись 50 процентов граждан, и это был второй "по массовости" национальный страх после болезни детей и близких. История, как видно по уровню страхов и тревожностей, повторяется. Впору уже писать новое письмо руководству страны, с Самантой Смит в обнимку: "Мистер Андропов, меня зовут…", и далее по тексту.

Авторство слова "совок" может принадлежать кому-то из известных личностей, может, музыканту Александру Градскому, может, писателям Александру Генису и Петру Вайлю (этим понятием они обозначали советских туристов, впервые выехавших за границу), может, философу Михаилу Эпштейну, автору книги "Великая Совь". Но кто выдумал этот термин, уже непринципиально, он надёжно вошёл в наш лексикон. Как известно из ставшей популярной в последнее время поговорки, можно вывезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки вывести невозможно. Если у вас было советское прошлое, то сможете ли вы изменить себя? Победить "совок" можно только интеллигентностью, а интеллигентность, по определению Дмитрия Лихачева, есть способность к пониманию, к восприятию, терпимое отношение к миру и к людям. Именно этого так не хватает сейчас России.



Елена Сорокина – журналист и политолог



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