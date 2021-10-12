"Еду я на Родину..." Елена Сорокина – о дорогих соотечественниках

В России вышло постановление о возвращении соотечественников (500 тысяч человек) на историческую Родину до конца 2030 года. Своими размышлениями на эте тему поделился журналист Александр Минкин. Он ставит акцент на том, что бомжей и проституток в Россию возвращать не надо, а вернуть хотелось бы хороших специалистов: врачей, учителей, ученых. Однако поедут ли они в путинскую Россию? Некоторое время я по стечению обстоятельств была заместителем председателя Координационного совета российских соотечественников России в Чехии, так что наблюдала процесс работы с эмигрантами изнутри, а потому позволю себе порассуждать по поводу данной инициативы.



По данным ООН, с 1990 по 2019 год за рубеж выехали 2,5 миллиона россиян, в настоящий момент их за границами страны проживает около 10,6 миллиона. Естественно, такой "человеческий ресурс" не может оставаться без пристального внимания Кремля. В разных странах при посольствах России созданы Координационные советы соотечественников, в которые входят представители различных организаций, созданных, судя по их уставным документам, для популяризации русского языка и русской культуры за рубежом. Этакие носители и адепты "Русского мира".

В координационных советах в основном собираются люди, которые не нашли себе постоянного занятия, переехав из России, которые скучают в отсутствие важных дел или не смогли адаптироваться в новой стране. Бывает и по-другому: членами советов становятся бизнесмены или предприниматели, деятельность которых так или иначе связана с Россией, поэтому они рассчитывают на поддержку посольства или других государственных структур, отдавая себе отчёт в том, что за такую поддержку так или иначе нужно рассчитаться, хотя бы общественной активностью. Понять иначе причины, по которым человек в здравом уме и твёрдой памяти добровольно соглашается посещать собрания соотечественников, посвящённые, например, "восстановлению исторической справедливости за рубежом", на которых выдают дипломы, памятные подарки, значки, слушать казённый язык чиновников о сотрудничестве и взаимопонимании между странами, сложно.

Характерная черта отношения к "зарубежным россиянам" со стороны всевозможных кураторов и начальников различного ранга – презрение и пренебрежение, скрытое за вежливыми дипломатическими улыбками. За спинами "дорогих сердцу соотечественников" чиновники говорят, как они презирают эмигрантов, которые уехали из страны, но не смогли приспособиться к обстоятельствам, найти работу, и которые теперь "ходят и клянчат" в консульствах и посольствах деньги, визы, внимание, другую помощь от родной страны. К ним относятся как к своего рода касте неприкасаемых, однако ведут себя с напускными радушием, готовностью к взаимопониманию, иными словами, посылая "искренние лучи добра", как теперь принято говорить. Есть ещё и другая сторона медали: если, наоборот, кто-то из эмигрантов достиг хоть какого-либо положения за границей, то он подвергается детальной "разработке", цель которой – собрать у него полезные контакты. Человек чувствует себя объектом манипуляции, из него буквально "высасывают" информацию о возможных ценных знакомствах. Трудно себе представить, что группы сотрудников МВД или МИДа, которых планируют высылать за рубеж для продвижения новой программы, вдруг каким-то чудесным способом научатся понимать соотечественников, относиться к ним по-человечески, гордиться их заграничными достижениями, как это принято в западных странах.

Непонятно, по каким причинам люди, которые привыкли называть вещи своими именами и не боялись дискутировать, захотят вернуться в страну жёстких запретов на обсуждение спорных тем и публикацию своих мыслей на сей счёт?

А что если соотечественники в количестве 500 тысяч человек вдруг не захотят добровольно возвращаться в Россию? Переезд в другую страну – это сильный стресс, предполагающий массу усилий и ресурсов, чтобы сориентироваться в новых обстоятельствах, приспособиться к новому обществу. Надо выучить язык, освоить законы, найти работу, выучить детей, легализоваться в новой стране. Если ты успешно прошёл эти этапы, то зачем тебе вновь подвергать себя такому жизненному экзамену? Истории известны примеры репатриации и реэмиграции, связанные с разными факторами: успешным экономическим ростом на родине (Ирландия), изменением политической ситуации (например, когда страна, куда возвращаются, становится более открыта демократическим ценностям, наконец, этническими угрозами в стране пребывания (Израиль).



В России экономический рост оставляет желать лучшего. Уровень жизни среднего россиянина (не говорим об обитателях Рублёвки) невозможно сравнить с западными странами. Целая серия законов, принятых российскими властями в последние годы и месяцы, свидетельствует о стремлении руководства страны к её изоляции (законы об "иностранных агентах", проект закона о запрете "въезда русофобов", размытые и плохо сформулированные законы о запрете уравнивания роли СССР и Германии во Второй мировой войне или о нарушении территориальной целостности России). Непонятно, по каким причинам люди, которые привыкли, живя в Варшаве, Праге, Лондоне или Париже, называть вещи своими именами и не боялись дискутировать, захотят вернуться в страну жёстких запретов на обсуждение спорных тем и публикацию своих мыслей на сей счёт?

В истории России тоже подобные программы переселения уже случались. В 1920-е годы на родину пытались возвращать бывших белогвардейцев, тех, у которых "любовь к России" пересилила ненависть к коммунистам. Часть репатриантов советская власть использовала потом в пропагандистских целях, для сравнений с "проклятым буржуйским строем", для демонстрации того, как "хорошо в стране советской жить". Массово пытались переселять соотечественников и после окончания Второй мировой войны. Судьба многих из них была незавидной, на родине к ним продолжали относиться с подозрением. Некоторых расстреляли, как антисоветчиков и врагов народа, других отправили в лагеря, как, например, мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона или философа Льва Карсавина.

Поэтому трудно себе представить, что в то время, когда шесть из десяти эмигрантов уезжают из России в поисках безопасности, а Россия является третьей страной мира по числу уехавших эмигрантов, она вдруг по волшебству эффективной работы специальных групп МВД и МИДа станет привлекательной для возвращения соотечественников. Может, сначала в консерватории надо что-то подправить?

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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