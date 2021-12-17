Дума приняла закон о продаже билетов на спорт по "паспорту болельщика"

Госдума 17 декабря приняла в третьем чтении законопроект, вводящий в России новый документ — Fan ID, или так называемый паспорт болельщика. С 1 июня 2022 года его нужно будет получать через сайт государственных услуг, при этом государство может отказать в выдаче.

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Согласно принятому закону, правительство может определить спортивные мероприятия, посещение которых будет невозможно без нового паспорта. Купить билеты на такие соревнования тоже можно будет только с Fan ID.

Не пустить посмотреть на спорт государство может в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности государства или общественного порядка, говорится в документе, или если ему запрещено судом посещать общественные места. В документе не упоминается, как покупать билеты на спортивные мероприятия гражданам без регистрации на госуслугах или иностранцам.