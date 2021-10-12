Больше запретов. Какие законы может принять новая Госдума

12 октября прошло первое заседание Госдумы нового созыва – на нем был утвержден председатель палаты, его заместители, а также структура и руководство комитетов. С этого дня прекращаются полномочия депутатов старого созыва, однако они оставили своим преемникам немало законопроектов для рассмотрения. Радио Свобода рассказывает, какие законы могут появиться в России в ближайшем будущем.

9 ноября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Эта законодательная инициатива принадлежит авторам поправок к Конституции, которые позволили "обнулить" президентские сроки Владимира Путина. Теперь сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников предлагают "обнулить" и губернаторские сроки.

Это даст возможность, в частности, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву в 2023 году баллотироваться на третий срок. Также в ближайшие годы истекают сроки полномочий главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Согласно законопроекту, всех региональных руководителей России предлагается называть "главами субъектов Российской Федерации". У них будет фиксированный срок полномочий – пять лет. Сейчас этот срок определяется самой региональной властью, но не может превышать пяти лет.

У президента появится еще больше возможностей влиять на глав регионов: в случае принятия закона он сможет вынести главе субъекта предупреждение или выговор за "ненадлежащее исполнение обязанностей". И если глава субъекта за месяц не предпримет мер для устранения нарушений, президент может отправить его в отставку "в связи с утратой доверия". Хотя это будет можно сделать и без предварительного вынесения предупреждения. В случае отрешения главы субъекта от должности бывший губернатор не сможет занимать аналогичное место ни в одном регионе в течение следующих пяти лет.

Но не только губернаторам предлагается дать возможность находиться на своих постах дольше, чем прежде. Первое чтение уже прошел законопроект, внесенный Владимиром Путиным, где предлагается позволить президенту увеличивать предельный возраст пребывания на службе военных, находящихся в звании маршала, генерала или адмирала флота. На данный момент контракты с такими военными могут заключаться до достижения ими возраста 70 лет. В случае принятия законопроекта Владимир Путин сможет устанавливать сроки новых контрактов для военных старше предельного возраста.

По мнению военного аналитика Юрия Федорова, глава государства хочет держать под полным контролем структуры, от которых многое зависит в российской действительности и в политической жизни:

"Он стремится, насколько я понимаю, этим указом сохранить ту военную камарилью, если хотите, высший командный состав, который сложился в последние лет 7-8. К [министру обороны] Шойгу и [начальнику Генштаба] Герасимову я бы еще добавил одного из заместителей министра обороны Панкова, который отвечает за кадры. Это, я думаю, с точки зрения Владимира Путина очень важная фигура, потому что в его руках находятся те самые нити и те досье, в которых собираются сведения о высшем офицерстве. Мы говорим сейчас о вооруженных силах, но этот указ Путина распространяется на все государственные ведомства, в которых предусмотрена военная служба, а это КГБ, ФСБ, Служба внешней разведки, МВД и прочее", – рассказал Федоров в эфире программы "Лицом к событию".

Суррогатное материнство не для всех

Дальнейшего рассмотрения ожидает законопроект о введении запрета для иностранцев пользоваться услугами суррогатного материнства в России. В пояснительной записке говорится, что законопроект "направлен на обеспечение безопасности наиболее уязвимой категории людей – детей".

Использовать услуги суррогатных матерей предлагается разрешить только состоящим в браке гражданам России, либо одиноким женщинам-гражданкам России, для которых вынашивание ребенка невозможно по медицинским показаниям. У одиноких мужчин не будет возможности завести ребенка с помощью суррогатной матери. Также предлагается наделить гражданством России детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев до вступления в силу нового закона.

О запрете на использование услуг суррогатного материнства для иностранцев в России заговорили после того, как в Москве против врачей возбудили уголовное дело о торговле детьми. Оно возникло после того, как в январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырех младенцев, один из которых умер после операции на головном мозге – ребенок родился с кефалогематомой. Дети находились в этой квартире под присмотром няни, пока биологические родители – граждане иностранных государств – занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза детей за рубеж. Среди них было двое детей филиппинского политика Фредениля Кастро, а также сын врача и бизнесмена Конрадо Потенсиано, который является гражданином США и Филиппин.

В итоге органы опеки забрали детей и поместили их в Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики, хотя, как утверждается, у детей нет никаких заболеваний.

После возбуждения уголовного дела стало известно, что Следственный комитет планирует задержания и аресты неженатых мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Тогда источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация". В итоге нескольким мужчинам пришлось покинуть Россию, чтобы избежать уголовного преследования и не потерять своих детей.

Законопроект об ограничениях суррогатного материнства раскритиковала занимавшая тогда должность зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она заявила, что запрет одиноким людям пользоваться услугами суррогатных матерей противоречит Конституции, которая гарантирует равенство граждан перед законом и судом. Поэтому закон не может ограничивать в правах людей, которые не состоят в браке.

Новая статья Уголовного кодекса

Государственный совет Татарстана предложил ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает к совершению насилия или причинению себе вреда. Также предлагается наказывать за публикацию информации, которая оказывает "деструктивное воздействие" либо создает "угрозу деструктивного воздействия на граждан". Под этим понимаются "любые фото-, видео-, аудиоматериалы", а также "словесное описание, основным содержанием которых является умышленное применение насилия в отношении граждан". По мнению депутатов, за публикацию такой информации нужно наказывать штрафом до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. А если преступление было совершенно организованной группой и повлекло причинение вреда здоровью человека – до шести лет лишения свободы.

Эта законодательная инициатива возникла через несколько месяцев после трагедии в Казани, где местный житель Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию. В результате стрельбы погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати пострадали. Авторы законопроекта также упоминают проблему "школьной стрельбы" в пояснительной записке – по их мнению, сейчас в России не предусмотрена ответственность за публикацию материалов, которые пропагандируют вооруженное нападение на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов.

Законопроект уже получил отрицательный отзыв правительства – оно считает, что указанные деяния можно квалифицировать по уже имеющимся статьям Уголовного кодекса, а предложенные формулировки "не отвечают требованию правовой определенности".

Правозащитники также высказывали опасения насчет формулировок новой уголовной статьи: при принятии законопроекта в таком виде под запретом могут оказаться художественные произведения, кино, сериалы и даже цитаты из Корана и Библии.

Спортсмены и болельщики

В Государственной Думе на рассмотрении находятся два законопроекта, которые касаются жизни спортсменов и болельщиков. Правительство предложило обязать спортсменов в возрасте до 23 лет выплачивать компенсацию за переход в зарубежные клубы. По мнению властей, затраты российских спортивных школ на подготовку спортсменов в таком случае должны быть компенсированы. Виды спорта, в которых будет введено такое правило, и порядок выплаты компенсаций, планируется утвердить отдельно.

В пояснительной записке говорится, что иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо трансферных выплат. Это связано с тем, что приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом. Из-за этого российская организация теряет спортсмена и не получает компенсации за затраты, понесенные на спортивную подготовку.

В июне этого года правительство также внесло законопроект об идентификации болельщиков. Предлагается наделить кабинет министров правом определять официальные спортивные соревнования, при посещении которых идентификация зрителей и участников будет обязательной. Для идентификации будет создана "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". Как говорится в пояснительной записке, это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка во время соревнований.

У болельщиков эта инициатива не вызывает энтузиазма: глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил "Газете.Ru", что с введением обязательной идентификации трибуны посещаемость матчей резко снизится. Он объяснил, что в России уже есть запрет на посещение спортивных мероприятий для нарушителей, и список таких людей опубликован на сайте МВД.

"Две страны в Европе вводили Fan ID – Турция и Италия. Опыт признан негативным, более того, итальянцы систему отменили, потому что резко снизилась посещаемость. На добровольной основе РПЛ уже это делала – и, как показала практика, добровольно в этом никто не участвует", – рассказал Шпрыгин.

Еще не законопроект

Народный артист России Дмитрий Певцов, который совсем недавно стал депутатом Госдумы, уже высказался о том, кого нужно наказывать и лишать свободы – рэперов. По его мнению, среди рэперов есть сатанисты, которых необходимо сажать в тюрьму.

"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять", – заявил актер в интервью телеканалу "Спас".

Ранее он также выступал за введение цензуры в искусстве, подобной той, что была в СССР. По его мнению, детей необходимо оградить от "безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства".

"В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были "ниже пояса". Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, "я так вижу", – заявил Певцов радиостанции "Говорит Москва".

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить сбор пожертвований людям, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. В обращении на имя генерального прокурора России он заявил, что собранные деньги могут быть использованы для противоправной деятельности. Поэтому необходимо запретить таким людям собирать пожертвования на любые цели, кроме лечения или других медицинских нужд.

Вероятно, это предложение направлено против соратников Алексея Навального – структуры, связанные с находящимся в заключении политиком, были признаны экстремистскими организациями. Параллельно с этим в России был принят так называемый "закон против ФБК", который на несколько лет запрещает баллотироваться на выборах участникам и сторонникам организаций, признанных в России экстремистскими. Именно из-за обвинений в связях со структурами Навального с выборов в Госдуму сняли ряд оппозиционных кандидатов, при этом "причастностью к деятельности экстремистской организации" считалось даже участие в оппозиционных акциях протеста.