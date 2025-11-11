Дума приняла закон об обязательной отработке студентов-медиков

Госдума 11 ноября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий студентов медицинских специальности пройти обязательную "отработку" в муниципальных и государственных медучреждениях.

Законопроект касается студентов ординатуры, обучающихся за бюджетный счёт. Студенты обязаны будут заключить договор о целевом обучении, а после окончания учёбы выйти на работу в муниципальные и государственные медучреждения.

Выпускник сможет сам выбирать регион пребывания и место отработки. Её срок не может превышать трёх лет. Если студент нарушит условия договора, то он будет обязан выплатить компенсацию и штраф в размере стоимости трёх лет обучения, зафиксированнjq на первый год в ординатуре.

Сейчас студенты, обучающиеся по целевому договору, поступают вне обычного конкурса. Новая система обяжет к ней всех бюджетников. Так депутаты рассчитывают решить проблему нехватки медперсонала в малых городах и сельской местности.

При обсуждении законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на начало года в стране не хватало 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи специалистов среднего медперсонала. В 54 регионах обеспечение медиками — ниже среднего показателя, заявил он. Сколько врачей депутаты намерены получить в регионы с помощью законопроекта в нём не сказано.