Дума приняла законопроект об использовании армии за рубежом

Госдума 13 мая приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении законопроект о возможности использования Вооружённых сил за рубежом для "защиты прав граждан России" в случаях их ареста или уголовного преследования, в том числе по решению международных судебных органов, в работе которых не участвует Россия.

Документ предусматривает, что армия может быть использована за пределами России по решению президента. В чём именно может заключаться использование Вооружённых сил для защиты арестованных за рубежом, в документе не говорится.

Комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что "западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным", и "в этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане были защищены". Принятие законопроекта поддержал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что он направлена на противодействие "кампании оголтелой русофобии". Для вступления документа в силу необходимо его одобрение Советом Федерации и подпись президента Владимира Путина.

Согласно действующему законодательству, для использования вооружённых сил за границей президенту нужно разрешение Совета Федерации. Перед вторжением в Украину в 2022 году он дал такое разрешение.

Ряд случаев задержания и осуждения за рубежом граждан России вызвал большой резонанс - известны случаи ареста по запросу США торговца оружием Виктора Бута или задержание и впоследствии осуждение в Германии Вадима Красикова, застрелившего в Берлине Зелимхана Хангошвили. В последнее время особенное внимание привлекло дело арестованного в Польше по запросу Украины археолога Александра Бутягина. В конце концов он стал одним из участников обмена по схеме "5 на 5" с участием России, Беларуси и западных государств.

Ряд комментаторов выражал опасения в связи с тем, что новый законопроект расширяет возможности использования российских военных за пределами России, что может приблизить вооружённую конфронтацию между Россией и Западом.