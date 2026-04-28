На границе Беларуси и Польши состоялся обмен заключенными по формуле "пять на пять", сообщило во вторник государственное белорусское агентство "БелТа". Среди переданных польской стороне - журналист Анджей Почобут, который с 2021 года находился в заключении в Беларуси. Польский премьер-министр Дональд Туск лично встретил его на границе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что освобождение польско-белорусского журналиста Анджея Почобута из тюрьмы в Беларуси стало знаменательным днем для польско-американского альянса.

Кого ещё белорусская сторона отпустила в результате обмена, сейчас уточняется, следует из сообщения правозащитного центра "Вясна".

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ передало, что в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе, освобождён арестованный в Польше российский ученый Александр Бутягин. Его и жену российского военнослужащего, "проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье", обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, говорится в сообщении ТАСС.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул заявил, что его команда помогла добиться освобождения из белорусской тюрьмы двух молдаван и трёх поляков, включая Почобута. На платформе X Коул поблагодарил за поддержку Польшу, Молдову и Румынию.

В сообщении "БелТа" говорится, что обмен на контрольно-пропускном пункте Переров-Беловежа стал "кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между белорусским КГБ и польской разведкой", который проходил по указанию Александра Лукашенко. Минску переданы пять человек - граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Польша в результате обмена получила осужденных в Беларуси и России по обвинению в шпионаже, отмечает "БелТа".

Также отмечается, что Анджея Почобута белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко включил в обменный список, приняв во внимание личную просьбу матери журналиста и Анжелики Борис - руководительницы непризнанного властями Беларуси Союза поляков.