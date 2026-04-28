На границе Беларуси и Польши состоялся обмен заключенными по формуле "пять на пять", сообщило во вторник государственное белорусское агентство "БелТа". Среди переданных польской стороне - журналист Анджей Почобут, который с 2021 года находился в заключении в Беларуси. Польский премьер-министр Дональд Туск лично встретил его на границе.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что освобождение польско-белорусского журналиста Анджея Почобута из тюрьмы в Беларуси стало знаменательным днем для польско-американского альянса.
Кого ещё белорусская сторона отпустила в результате обмена, сейчас уточняется, следует из сообщения правозащитного центра "Вясна".
Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ передало, что в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе, освобождён арестованный в Польше российский ученый Александр Бутягин. Его и жену российского военнослужащего, "проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье", обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, говорится в сообщении ТАСС.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул заявил, что его команда помогла добиться освобождения из белорусской тюрьмы двух молдаван и трёх поляков, включая Почобута. На платформе X Коул поблагодарил за поддержку Польшу, Молдову и Румынию.
В сообщении "БелТа" говорится, что обмен на контрольно-пропускном пункте Переров-Беловежа стал "кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между белорусским КГБ и польской разведкой", который проходил по указанию Александра Лукашенко. Минску переданы пять человек - граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Польша в результате обмена получила осужденных в Беларуси и России по обвинению в шпионаже, отмечает "БелТа".
Также отмечается, что Анджея Почобута белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко включил в обменный список, приняв во внимание личную просьбу матери журналиста и Анжелики Борис - руководительницы непризнанного властями Беларуси Союза поляков.
- Анджей Почобут - поляк по происхождению и активист не признанного в Беларуси Союза поляков. Он был арестован в марте 2021 года и приговорен к восьми годам лишения свободы в 2023 году по обвинению в разжигании этнической вражды и подрыве безопасности Беларуси. Среди эпизодов дела против активиста были "разговоры о советской агрессии против Польши", статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области. Польша называла предъявленные ему обвинения несправедливыми и политически мотивированными.
- В октябре 2025 году Европарламент присудил Почобуту, наряду с грузинской журналистской Мзией Амаглобели, премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".
- Археолога Александра Бутягина, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа, задержали в Варшаве в декабре 2025 года. Он читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. В марте Окружной суд польской столицы постановил экстрадировать российского археолога в Украину, где его обвиняют по уголовной статье об "умышленном незаконном частичном уничтожении объекта культурного наследия национального значения" за раскопки в аннексированном Крыму. МИД России называл обвинения в адрес ученого "абсурдными", отмечая, что Бутягин - "археолог с мировым именем, который занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий".