Дума снизила возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Депутаты Госдумы на заседании 11 ноября единогласно приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсионную деятельность.

Согласно принятым поправкам , возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет. Сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности отменяются, обвиняемых нельзя будет приговаривать условно. Им ограничат право на условно-досрочное освобождение.

Также поправки вводят ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности и вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Правозащитный проект "Первый отдел" отмечает, что сейчас в России за диверсии и поджоги военкоматов преследуют более 500 человек, причем нередко провокаторами выступают сотрудники ФСБ.

Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации и подписания президентом.