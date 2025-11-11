Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дума снизила возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Слушать
59 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Депутаты Госдумы на заседании 11 ноября единогласно приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсионную деятельность.

Согласно принятым поправкам , возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет. Сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности отменяются, обвиняемых нельзя будет приговаривать условно. Им ограничат право на условно-досрочное освобождение.

Также поправки вводят ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности и вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Правозащитный проект "Первый отдел" отмечает, что сейчас в России за диверсии и поджоги военкоматов преследуют более 500 человек, причем нередко провокаторами выступают сотрудники ФСБ.

Закон вступит в силу после принятия Советом Федерации и подписания президентом.

Оборона Покровска подходит к концу
Embed
Оборона Покровска подходит к концу

No media source currently available

0:00 0:25:39 0:00

Оборона Покровска подходит к концу

Потери сторон


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG