Думская комиссия потребовала признать "Медиазону" СМИ-иностранным агентом

Думская комиссия по иностранному вмешательству направила в государственные органы сообщение об участии независимого издания "Медиазона" в политической деятельности и финансировании из-за рубежа. Об этом сообщило агентство РИА "Новости". Если информация будет признана властями, издание должно будет быть включено в список так называемых СМИ-иностранных агентов.

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С требованием внести "Медиазону" в реестр обратился в Думу Фонд защиты национальных ценностей. Об этом 15 июня рассказал его глава политтехнолог Максим Шугалей. Он заявил, что издание размещало материалы включённых в реестр иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией и правозащитной группы Агора и, с его точки зрения, доказывало невиновность бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко и обвиняемых по "делу "Сети".

Доказательством финансирования из-за границы он назвал выигранную журналистами европейскую профессиональную премию и гранты от фонда российского предпринимателя Бориса Зимина. По словам Шугалея, его фонд отправил письма так же в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в своём телеграм-канале сообщил днём во вторник, что чиновники с изданием пока не связывались. "Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что "Медузу" объявили "иностранным агентом" после такого же доноса", — написал он. "Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание", — отметил он.