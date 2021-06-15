Думская комиссия потребовала признать "Медиазону" СМИ-иностранным агентом

Думская комиссия по иностранному вмешательству направила в государственные органы сообщение об участии независимого издания "Медиазона" в политической деятельности и финансировании из-за рубежа. Об этом сообщило агентство РИА "Новости". Если информация будет признана властями, издание должно будет быть включено в список так называемых СМИ-иностранных агентов.
С требованием внести "Медиазону" в реестр обратился в Думу Фонд защиты национальных ценностей. Об этом 15 июня рассказал его глава политтехнолог Максим Шугалей. Он заявил, что издание размещало материалы включённых в реестр иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией и правозащитной группы Агора и, с его точки зрения, доказывало невиновность бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко и обвиняемых по "делу "Сети".
Доказательством финансирования из-за границы он назвал выигранную журналистами европейскую профессиональную премию и гранты от фонда российского предпринимателя Бориса Зимина. По словам Шугалея, его фонд отправил письма так же в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в своём телеграм-канале сообщил днём во вторник, что чиновники с изданием пока не связывались. "Мы не знаем, последует ли что-то за этим, но хорошо помним, что "Медузу" объявили "иностранным агентом" после такого же доноса", — написал он. "Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание", — отметил он.
- "Медиазона" была запущена в 2014 году участницами Pussy Riot Надеждой Толоконников и Марией Алёхиной. Издатель проекта участник группы Пётр Верзилов. Издание специализируется на освещении событий российской правовой системы, в том числе — общественно-политических судебных процессов. Сервис Similarweb оценивает его аудиторию в 1,3 миллиона человек.
- В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, в частности, СМИ-"иноагентами" признаны Радио Свобода/Радио Свободная Европа и ряд проектов медиакорпорации, а также 5 граждан России – физических лиц. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу. 12 июня из-за внесения в реестр закрылось деловое издание VTimes.
- Шугалея СМИ связывали с работой на Евгения Пригожина, которого называют владельцем так называемой частной военной компании Вагнера. В 2020 году политтехнолог арестовывался в Ливии, его подозревали в попытке вмешаться в президентские выборы в республике.
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