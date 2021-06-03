Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о закрытии

Внесённое Минюстом в список так называемых СМИ-иностранных агентов деловое издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня. В заявлении сказано, что она не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.

VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем. Деньги на проект, как утверждалось, были собраны с будущих читателей.

Теперь в заявлении говорится, что добровольных пожертвований читателей, с точки зрения редакции, недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа.

"Ярлык "иноагента" разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать", — говорится в тексте. Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ-иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов.

"На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", — заключает редакция. Отмечается, что VTimes планировало создать "площадку для свободного обмена конструктивными мнениями" и "находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества".