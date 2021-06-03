Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о закрытии

Внесённое Минюстом в список так называемых СМИ-иностранных агентов деловое издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня. В заявлении сказано, что она не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.
VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем. Деньги на проект, как утверждалось, были собраны с будущих читателей.
Теперь в заявлении говорится, что добровольных пожертвований читателей, с точки зрения редакции, недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа.
"Ярлык "иноагента" разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать", — говорится в тексте. Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ-иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов.
"На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", — заключает редакция. Отмечается, что VTimes планировало создать "площадку для свободного обмена конструктивными мнениями" и "находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества".
- В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, в частности СМИ-"иноагентами" признаны Радио Свобода/Радио Свободная Европа и ряд проектов медиакорпорации, а также 5 граждан России – физических лиц. Недавно в список было внесено издание "Медуза". Оно оспорило это решение в суде. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу.
- В мае российское юридическое лицо Радио Свобода и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в ЕСПЧ с иском против России из-за применения закона о СМИ-иноагентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.