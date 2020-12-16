Политтехнолог повара Путина отказался от мандата депутата Госсовета Коми

Освобождённый из ливийской тюрьмы политтехнолог Максим Шугалей, которого СМИ связывали с работой на так называемого повара Путина Евгения Пригожина, отказался от мандата депутата Госсовета Республики Коми. Об этом он рассказал на встрече со СМИ в Сыктывкаре, пишет "БНК".
Шугалей передаёт свой мандат руководителю республиканского исполкома Общероссийского народного фронта Елене Ивановой. Она шла вторым номером в списке партии "Родина". Сам Шугалей возглавлял партийный список на выборах в сентябре, благодаря чему и стал депутатом Госсовета.
По словам политтехнолога, он отказался от мандата по состоянию здоровья – не до конца восстановился после инсульта. При этом он отметил, что статус депутата республиканского парламента помог ему выйти из тюрьмы. Шугалей получил временное удостоверение депутата, для передачи мандата он должен написать заявление в Госсовет.
- Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены в начале декабря. Они были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.
- "Медуза" сообщала, что близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин планировал освободить политтехнолога, помогая ему избраться в Госсовет Коми. В окружении Пригожина считали, что статус депутата поможет Шугалею вернуться в Россию. "Родина" и представители Пригожина официально отрицали прямое участие бизнесмена в выборной кампании.
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