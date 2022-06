Дурашливые финские близнецы. Артемию Троицкому снится Карелия

Хедлайнер двести тридцать первого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с финским независимым домом звукозаписи Stupido Twins. Рок-критик Артемий Троицкий ищет доказательства тому, что плоды рок-н-ролла вызревают и в прохладных северных широтах.

В последнее время о Финляндии много пишут, и пишут хорошо. В основном, конечно, в связи с российским нападением на Украину, и принятым в этой связи северной страной стратегическим решением вступить в НАТО, на пару со Швецией. Решение верное и всеми, кроме восточного виновника торжества, одобренное, но Финляндии есть чем похвастаться и помимо отличной армии. Например, согласно хитрым социопсихологическим исследованиям, Финляндия – самая счастливая страна в Европе. А может, и в мире. А финское школьное обучение – одно из лучших на планете – уже давно взяли за образец многие другие государства. Но у нас речь пойдет не об этом, а о финском независимом рекорд-лейблеStupido Twins.

Основал фирму Йоосе Берглунд, житель Хельсинки и фанат панк-рока, в 1989 году. История для Запада уникальная, поскольку первым релизом лейбла и первым неожиданным хитом его стала песня советской (!!!) группы Tere Perestroika! ("Привет, перестройка!”). Это сингл таллинской панк-группы JMKE, вышедший на виниле под номером Stupido 001.

JMKE приветствуют перестройку

На этом роман "Близнецов-дуралеев" с советской музыкой не закончился: JMKE продолжали печататься на лейбле, к ним присоединилась ещё одна эстонская группа, Röövel ööbil ("Соловей-разбойник"). Затем последовали и местные таланты, во главе с хард-рокерами Waltari. "Близнецы" до сих пор неплохо себя чувствуют: совсем недавно я встретил старого приятеля Йоосе на конференции, посвящённой новой ситуации в музыкальной Европе после агрессии России, он выдал мне стопку новых дисков, и я рад поделиться находками.

Waltari с песенкой "Хельсинки"

Самые популярные (по крайней мере, в России) из артистов Stupido – представители исконно финского пьяно-бардачного стиля humppa, группа из глубинного Йоэнсуу "Резиновые верблюды", Kumikameli. В эту музыку для оргий в сауне "верблюды" внесли элемент панка, ска и рок-н-ролла, отчего песни стали звучать ещё более разнузданно. В Москве и Питере квартет неизменно имел бешеный успех, будь то в модных клубах вроде "Китайского лётчика Джао Да" или во дворе финского посольства. Новый альбом группы называется "Блошиный цирк" и мало чем отличается от предыдущих семнадцати. Что не делает его менее бешеным. Предлагаю песню с актуально звучащим названием "Нацисты-нарциссы".

Kumikameli с композицией про нацистов и нарциссов

Следующая группа, Nylon 66ers, исполняет ретрушную "шестидесятническую" смесь из психоделики, соула и сёрфа. "Нейлоновые шестидесятники" были очень популярны в 1990-е, после чего надолго замолкли, и вот вернулись недавно со своим первым релизом в XXI веке. Альбом тематический, называется Love to Love и посвящён легендарному финскому независимому лейблу Love Records, гремевшему по всей Европе в 1960–1970-е годы. Из его обширного репертуара Nylon 66ers выбрали дюжину любимых песен и мелодий, а я из них выбрал инструменталку Nokia Rock (1978) знаменитого гитариста Кари Пейтсамо. Замечу, что мобильных телефонов тогда и в помине не было, а Nokia в оригинале – это название реки.

Nylon 66ers интерпретируют Кари Пейтсамо

Антеро Линдгрен – новое для меня имя, хотя человеку уже 42 года. Blood Red – его третий альбом. Поёт по-английски, и это оправданно: стиль Линдгрена – чистая меланхоличная "американа" из блюза и кантри с незначительной примесью психоделии. Что тоже естественно: лейбл повзрослел, Йоосе погрузнел.

Антеро Линдгрен с песенкой про Мелани

Ещё одна ранее неизвестная мне и очень своеобразная артистка – Мара Баллс. Раньше она играла на бас-гитаре в разных рок-группах, а в последние годы освоила (и как!) электрогитару и переключилась на блюз. Но блюз совсем не традиционного плана, что иллюстрирует номер с альбома Ratina Live под названием On pakko ajaa, где роковый рифф оборачивается шаманскими заклинаниями. Шаманизм в Финляндии, особенно Лапландии и Карелии – штука исконная, так что ритуальные заклинания в стиле блюз звучат очень органично!

Мара Баллс с композицией On pakko ajaa

Одни из последних рекрутов Stupido Twins – стильный соул-роковый квинтет The Northquakes с эффектной солисткой Элизой Мунстомп. Их дебютный лонг-плей "Слёзы в дожде" идеально вписывается в модную сейчас волну ностальгического поп-соула шестидесятилетнего разлива, так что будем надеяться на долгую и счастливую европейскую карьеру!

The Northquakes представляют композицию "Убитый танцем"

И финским "близнецам" – хороших продаж, и не терять авантюрной дурашливости.

Плей-лист 231-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Лесу Никитюк (Украiна). Сiла Птаха, YouTube

2. Balthazar (Belgium). Moment, LP Sand

3. Fenne Lily (UK). To Be a Woman, LP Breach

4. Champyun Clouds (UK). Midnight, LP Champiun Clouds

5. Ivana Mer (Slovakia). Soll, LP Earth

6. Kumikameli (Finland). Narsistised natsit, LP Kirppusircus

7. Nylon 66ers (Finland). Nokia Rock, LP Love to Love

8. Antero Lindgren (Finland). Melanie, LP Blood Red

9. Mara Balls (Finland). On pakko ajaa, LP Ratina Live

10. The Northquakes (Finland). Killed by Dancing, LP Tears in Rain

11. HMLTD (UK). To the Door, LP West of Eden

12. Tülay German & François Rabbath (Turkey/France). Ne bilir, LP Tulay German & Francois Rabbath

13. Ruce naši Dory (Czech Republic). Strach hleda Chorvatsko na mape exekuci, LP Krater po bazenu

14. Ohmme (USA), Selling Candy, LP Fantasize Your Ghost

