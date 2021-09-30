Дуров устроил опрос о блокировке бота Навального и ответил на вопросы

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос о блокировке мессенджером в дни голосования на выборах в Госдуму России бота команды Навального с рекомендациями так называемого "Умного голосования". Эта блокировка вызвала резкую критику сторонников оппозиционера, обвинивших Дурова в том, что он пошёл на поводу у российских властей.

Участникам опроса предлагается выбрать из двух вариантов - "Полное прекращение работы Telegram в России" и "Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования". Из более 330 тысяч ответивших 24 процента поддержали первый вариант, 76 - второй.

В комментариях под опросом на вопросы пользователей ответил сам Дуров - отмечается, что такое происходит крайне редко. Расшифровку его ответов опубликовал блогер Георгий Лобушкин, ранее работавший пресс-секретарём ВКонтакте. Дуров продолжает настаивать на том, что Telegram временно заблокировал бот "Умного голосования" в связи с угрозой того, что Apple и Google могли удалить Telegram из своих магазинов приложений по настоянию российских властей. "То, что якобы не было запросов и давления в связи с ботом УГ, - неправда" - написал Дуров, однако не уточнил, от кого исходили такие запросы.

По мнению Дурова, вопрос в дни выборов стоял именно так, как он сформулировал в своём опросе. "Пара дополнительных мест в Думе РФ для КПРФ важнее доступа россиян к Телеграму?" - задал он риторический вопрос, усомнившись в стратегии "Умного голосования" и предположив, что КПРФ "управляется из того же центра", что и "Единая Россия".

По словам Дурова, каналы оппозиции в Telegram никогда не блокировались, но если Apple и Google решат, что они должны быть заблокированы на устройствах с iOS и Android, они будут сразу же заблокированы.

При этом Дуров подтвердил, что по-прежнему готов пойти на конфликт с властями и блокировку мессенджера в России, если ФСБ будет запрашивать у мессенджера ключи дешифровки сообщений пользователей.

В ночь на 18 сентября Павел Дуров сообщил, что до конца выборов в России Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. В итоге бот "Умного голосования" был заблокирован.

"Допустить блокировку Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии два дополнительных дня на ведение кампании после того, как выборы уже начались, — это все равно что пожертвовать ферзем ради пешки в шахматной партии, не имея четкой стратегии выигрыша. Для меня интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы", — написал впоследствии Дуров.

Перед выборами Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов приложение "Навальный" для российских пользователей – в приложении были опубликованы рекомендации "Умного голосования". Компания Apple уточнила, что выполнила требование Роскомнадзора, согласно которому распространение контента организаций, признанных экстремистскими, в России запрещено.

СМИ со ссылкой на источники писали, что Google удалил приложение после угроз завести уголовные дела на сотрудников компании в России.

В инстаграме Алексея Навального, отбывающего тюремное заключение в одной из колоний Владимирской области, в ответ на действия IT-компаний и Дурова появилась новая запись, в которой политик раскритиковал руководство Apple и Google, а также создателя мессенджера Telegram. Как написал Навальный, он "страшно огорчён" и "разочарован" им.

Ранее Генпрокуратура признала экстремистскими структуры Навального и запретила их деятельность в стране.