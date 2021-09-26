Telegram заблокировал "Умное голосование" в интересах пользователей

Telegram заблокировал бот "Умного голосования" во время выборов в Госдуму из-за угрозы блокировки мессенджера. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

По словам Дурова, мессенджер не существует изолированно, а зависит от других компаний, в том числе Apple и Google, которые накануне выборов заблокировали приложения Навального, и должен следовать установленным ими правилами. В противном случает мессенджер может стать недоступным для пользователей телефонов с iOS и Android.

Telegram первым оказывает сопротивление властям разных стран и при необходимости вступает с ними в схватку, подчеркнул Дуров. При этом, по его утверждению, прошлые выходные были неподходящим моментом для начала войны.

В посте в телеграме Дуров также напомнил про положение российского законодательства, по которому в дни голосования запрещена агитация. Основатель Telegram подчеркнул, что, по его мнению, это требование властей "не было явно антиконституционным".

"Допустить блокировку Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии два дополнительных дня на ведение кампании после того, как выборы уже начались, — это все равно что пожертвовать ферзем ради пешки в шахматной партии, не имея четкой стратегии выигрыша. Для меня интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы", — пишет Дуров.

В ночь на 18 сентября Павел Дуров сообщил, что до конца выборов в России Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. В итоге бот "Умного голосования" был заблокирован. Дуров заявил в своем телеграм-канале, что так как предвыборная кампания в России подошла к концу, начинаются так называемые "дни тишины".

Перед выборами Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов приложение "Навальный" для российских пользователей – в приложении были опубликованы рекомендации "Умного голосования". Компания Apple уточнила, что выполнила требование Роскомнадзора, согласно которому распространение контента организаций, признанных экстремистскими, в России запрещено.

СМИ со ссылкой на источники писали, что Google удалил приложение после угроз завести уголовные дела на сотрудников компании в России.

В инстаграме Алексея Навального, отбывающего тюремное заключение в одной из колоний Владимирской области, в ответ на действия IT-компаний и Дурова появилась новая запись, в которой политик раскритиковал руководство Apple и Google, а также создателя мессенджера Telegram. Как написал Навальный, он "страшно огорчён" и "разочарован" им.

Ранее Генпрокуратура признала экстремистскими структуры Навального и запретила их деятельность в стране.

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