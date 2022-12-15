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Два человека погибли при взрыве на крупнейшем в Восточной Сибири НПЗ

На крупнейшем в Восточной Сибири нефтеперерабатывающем заводе (АНХК) в Ангарске произошел взрыв, после которого начался пожар. Взрыв был такой силы, что его зафиксировали сейсмографы. Позднее управление МЧС по Иркутской области сообщило, что пожар потушен.

В результате ЧП погибли два человека, пострадали четверо. Один раненый был госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные получили медпомощь амбулаторно.

Пламя охватило заводскую технологическую установку. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации участвовали более 100 человек и 25 единиц техники. Губернатор Игорь Кобзев написал в своём телеграм-канале, что случившееся не повлияло на функционирование инфраструктуры и угрозы населению нет.

Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на АНХК могла стать загазованность систем технологической установки. В конце ноября на заводе также произошёл пожар. Владельцем объекта является "Роснефть", отмечает Сибирь.Реалии.

АНХК считается главным поставщиком топлива в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год, он выпускает более 260 видов продукции - это бензины для автомобилей, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, серная кислота и другое.

В четверг также стало известно, что МЧС России намерено инициировать внеплановые проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. За последние месяцы в России произошло несколько крупных пожаров в ТЦ и в складских помещениях.

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