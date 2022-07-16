В результате обстрела Чугуева погибли люди

В субботу утром в результате ракетного удара по городу Чугуеву в Харьковской области был частично разрушен жилой дом. Три человека погибли, ещё трое пострадали. Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. На местах продолжаются поисково-спасательные работы.
По сообщению Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара площадью 40 квадратных метров и частичного обрушения дома пострадали два человека. Из-под завалов спасли ещё одного, он госпитализирован.
В результате ракетного удара погибли три человека: двое мужчин 60 и 68 лет и 70-летняя женщина.
Также сообщается об обстрелах жилых кварталов в Никополе. По информации главы военной администрации Днепропетровского района, по Никопольскому района ударили из "Градов". Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена, сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных зданий.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
- Также утром 16 июля ракетный удар пережила Одесса. Снаряд попал в производственный склад. Охранники помещения выжили, спустившись в укрытие во время воздушной тревоги.
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