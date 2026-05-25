Два человека погибли в России в результате ночных ударов

В ночь на 25 мая более десятка российских регионов, в том числе Московская область, были атакованы украинскими беспилотниками, утверждает Минобороны России. По сообщению ведомства, были сбиты 173 дрона.

Под ударом в частности была Ярославская область, об этом сообщил губернатор региона. Сообщается о пострадавшей женщине. Был ли нанесён ущерб каким-либо объектам, не сообщается. Украинские военные в последние дни несколько раз атаковали объекты нефтяной отрасли в Ярославской области.

Власти приграничных регионов сообщили о гибели двух человек. При атаке БПЛА на автомобиль в городе Грайворон Белгородской области погиб один человек, сама машина сгорела, рассказал региональный оперштаб. В Брянской области в ходе артиллерийного обстрела в поселке Белая Берёзка погиб местный житель, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Утверждается, что повреждено несколько многоквартирных и частных домов, социальные объекты и административные здания.

В Белгороде из-за ракетного обстрела пострадала энергетическая инфраструктура, в городе произошли перебои с электричеством и водоснабжением. Также повреждены офисные здания и две многоэтажки, пишет "Пепел".

В городе Горловка в оккупированной Россией части Донецкой области в результате ударов украинских беспилотников в понедельник погибли 4 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на назначенного Россией мэра города Ивана Приходько. Подробностей пока нет, украинские военные удар не комментировали.

Россия ежедневно подвергает Украину ударам сотен беспилотников. В последнее время увеличивается число украинских ударов по объектам на территории России.



