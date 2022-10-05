Два члена Совета Федеральной палаты адвокатов ушли из-за аннексии

Российские адвокаты Константин Добрынин и Вадим Клювгант объявили, что выходят из состава Совета Федеральной палаты адвокатов. Они не считают возможным обеспечивать юридическое сопровождение "последних решений российской власти" - очевидно, имея в виду решения об аннексии украинских территорий.

Константин Добрынин 5 октября опубликовал у себя в фейсбуке фотографию заявления, в котором он и Вадим Клювгант сообщают, что покидают Совет. Клювгант является вице-президентом Федеральной палаты адвокатов России. Добрынин - её статс-секретарь.