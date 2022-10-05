Два члена Совета Федеральной палаты адвокатов ушли из-за аннексии

Российские адвокаты Константин Добрынин и Вадим Клювгант объявили, что выходят из состава Совета Федеральной палаты адвокатов. Они не считают возможным обеспечивать юридическое сопровождение "последних решений российской власти" - очевидно, имея в виду решения об аннексии украинских территорий.
Константин Добрынин 5 октября опубликовал у себя в фейсбуке фотографию заявления, в котором он и Вадим Клювгант сообщают, что покидают Совет. Клювгант является вице-президентом Федеральной палаты адвокатов России. Добрынин - её статс-секретарь.
- Константин Добрынин - российский юрист и политик. в 2012-2015 годах был членом Совета Федерации от Архангельской области и заместителем председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Он много раз выступал с публичной критикой ужесточения российских законов, включая так называемый "закон Димы Яковлева" о запрете гражданам США усыновлять российских детей, закона о "праве на забвение" в интернете и других. Призывал к перезагрузке международных отношений России с США и Западной Европой в сторону большей открытости и сотрудничества.
- Вадим Клювгант был в 1991-1995 годах мэром Магнитогорска. В качестве адвоката участвовал во многих резонансных делах, включая дело компании "ЮКОС" и так называемое "Болотное дело" после протестов на Болотной площади в Москве в 2012 году.
- Федеральная палата адвокатов - неправительственное объединение адвокатских палат субъектов федерации России. Её задача - независимое представительство интересов адвокатуры и координация деятельности региональных адвокатских палат. Палата уполномочена представлять интересы адвокатов в органах государственной власти России.
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