Адвокату Дмитрию Талантову утяжелили обвинение

В уголовном деле президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова появились новые обвинения. Если раньше ему вменялось распространение фейков о российской армии, то теперь - три эпизода по статье о фейках и два - о возбуждении ненависти с использованием служебного положения. И фейки, и ненависть правоохранительные органы усмотрели в постах Талантова в социальных сетях. Как сообщает правозащитное объединение "Первый отдел", теперь адвокату может грозить до 15 лет лишения свободы.

Дело против Дмитрия Талантова было возбуждено за пост в фейсбуке, в котором он сравнил действия российских военных в Мариуполе, Буче и Ирпене с действиями нацистов во Вторую мировую войну. Талантов стал первым российским адвокатом, против которого было заведено дело по статье о фейках.

28 июня он был задержан в Ижевске сотрудниками центра "Э" ФСБ и доставлен в Москву, где сейчас находится в СИЗО. 61-летний адвокат страдает хроническими заболеваниями и сообщал об ухудшении своего здоровья из-за тяжелых условий содержания и переполненности изолятора. По его словам, в переполненных камерах спать можно только на полу. Защита Талантова предлагала суду избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест или выход под залог. Однако следователь заявил, что на свободе Талантов сможет воспрепятствовать производству по делу, потому что, как адвокат, знает методики, по которым ведётся уголовное следствие.

Дмитрий Талантов был одним из защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене. Он рассказывал СМИ о претензиях защиты Сафронова к сотрудникам ФСБ, которые ведут дело журналиста. Коллега Талантова Евгений Смирнов, также выступавший адвокатом по делу Сафронова, считает, что задержание Талантова именно тогда, когда Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу, могло быть произведено также с целью отстранить адвоката от судебного разбирательства. Сам Смирнов и еще один адвокат Сафронова Иван Павлов после дисциплинарного давления со стороны ФСБ покинули Россию.