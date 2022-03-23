Дважды беженец. Вынужденные путешествия Дмитрия Северова

Поэт и художник Дмитрий Северов жил в Новосибирске, последний год провел в Киеве, где обратился за политическим убежищем, а теперь, вместе со своим бойфрендом, киевским тележурналистом Александром Янчуком, находится в Праге. Дмитрий и Александр приехали в Чехию как беженцы, но ситуации у них разные. Александр, гражданин Украины, сразу получил беженский статус и разрешение на работу. Поскольку однополые партнерства в Украине не регистрируют, Дмитрия не могут признать членом его семьи, к тому же у него нет паспорта.

Весной 2021 года Дмитрий Северов решил начать новую жизнь в Украине. Перед отъездом он совершил каминг-аут в проекте Карена Шаиняна "Квирография".

"Я до последнего не хотел это делать, поскольку я довольно закрытый человек, – рассказывает Дмитрий. – То, что я почти никому не рассказывал, что я гей, для меня было зоной комфорта. Карен долго меня уговаривал. Его доводы, что мы должны быть открытыми, чтобы нас учитывали в этой стране, меня все-таки убедили. Буквально на следующий день мы уже снимали фильм обо мне. Я хотел, чтобы и знакомые, и незнакомые люди в России узнали, что есть геи, которые выглядят как я. Я рассказал им свою историю, говорил, что на самом деле нас здесь много, мы живем и не чувствуем под собою страны".

Главной причиной его бегства из России стала государственная гомофобия. Дмитрий дружит с художницей и ЛГБТ-активисткой Юлией Цветковой, которую обвинили в распространении порнографии за ее феминистские рисунки. Несмотря на протесты во всем мире, Юлию продолжают преследовать. "По сути Юлия занималась просветительской деятельностью среди несовершеннолетних, была волонтером от ЛГБТ, абсолютно безобидные вещи делала", – говорит Дмитрий.

Украину Дмитрий Северов выбрал прежде всего потому, что в Киеве жил Александр, с которым они познакомились по переписке. "Мы приняли решение, что, если я перееду в Украину, исчезнет угроза хотя бы потому, что там нет зверских законов, которые существуют на территории Российской Федерации".

Гомофобия в России и Украине проявляется по-разному

"У Димы было обостренное чувство вины за людей, которых подавили настолько, что они не могут глаза открыть от страха. Диме было очень важно своим примером показать, что не нужно бояться, а можно найти себе место где-то еще, например в Украине, еще не полностью толерантной к геям и лесбиянкам, но более открытой. При Владимире Зеленском нам стало легче, потому что больше нет гомофобии, идущей сверху. В прошлом году киевский гей-парад впервые прошел без единого нападения. Были отдельные люди, которые кричали что-то дикое, но в целом всё было спокойно. Конечно, гомофобия есть гомофобия, но в России и Украине она проявляется по-разному. Хотя до толерантности и нам еще нужно тянуться", – говорит Александр Янчук.

Дмитрий Северов решил эмигрировать не только из-за российской гомофобии. "В России ведь людей сажают даже за перепосты, за восклицательный знак в соцсетях, а я рисовал политические карикатуры".

Дима ходил буквально по лезвию ножа. Гей публично совершил каминг-аут и еще рисует карикатуры на Путина

"Дима делал карикатуры на власть и на Путина в стиле русского лубка, – продолжает Александр Янчук. – В России тебя могут арестовать за любое слово, а тут Путин в виде черта, который убегает с поломанным копытом. Так что он уехал и от огромных политических рисков. Дима ходил буквально по лезвию ножа. Гей публично совершил каминг-аут и еще рисует карикатуры на Путина и власть! Ясно, чем это могло закончиться. К тому же он получал угрозы. Рассмотрев все эти доводы, киевская миграционная служба взяла Диму под защиту как кандидата на статус беженца".

В результате Дмитрий оказался без документов. "Когда я прибыл на территорию Украины, мне нужно было сдать оба паспорта, внутренний и загранпаспорт РФ, чтобы вступить в процесс рассмотрения прошения о беженстве. Я с этими документами распрощался, вместо них у меня оказалась справка о том, что я обратился за защитой в миграционную службу Украины. С этой бумажкой, которая мне заменяла все документы, я и оказался в Европе".

В России я понял, что страной правят чудовища, которые сошли с ума и способны на всё

Когда началась война, Дмитрий поневоле стал дважды беженцем: сначала убежал от Путина в Украину, а меньше чем через год ему пришлось бежать от того же Путина в Европейский союз.

"Я не сомневался, что будет вторжение, говорил это всем знакомым, но друзья мне не верили. В России я понял, что страной правят чудовища, которые сошли с ума и способны на все, которые не понимают, как устроен реальный мир, и хотят, чтобы он был таким же чудовищным".

"Я ждал, что вот-вот может начаться война, неделю я не спал ночами, следил за всеми новостями, – говорит Александр. – И рано утром 24-го февраля я услышал звук, который невозможно описать – очень страшный звук, как свист или крик. Я понял, что это было, но боялся себе в этом признаться. В этот момент на кухню зашел Дима и говорит: "Ты слышал?" Я думаю, что нельзя даже признаться, иначе это точно станет правдой. Я говорю: "А, это просто машина проехала". Дима говорит: "Это не машина, Саша, это ракета". В этот момент позвонила мама и сказала: "Саша, собирайтесь срочно с Димой, нужно уезжать из Киева, нас бомбят".

10 дней они провели в Житомире у родителей Саши.

Он воюет своим творчеством, помогает Украине, хочет быть украинцем, но у него нет украинского паспорта

"Тревожная сирена звучала по 15 раз в день, то на пять минут приходилось спускаться в подвал, то на три часа. И ситуация только усугублялась, опасность была на каждом шагу, – продолжает Александр. – Ты не знаешь, кто и когда зайдет в твой дом, с какой проверкой. У Димы нет паспорта, только справка, а там написано – РФ. Иметь такие документы в военное время опасно. Получается, что Диме надо было сидеть дома, вообще не выходить. Никто же не будет разбираться, что Дима добрый, талантливый, невероятный, светлый, смелый и по-своему воюет с Путиным. Он воюет своим творчеством, помогает Украине, хочет быть украинцем, но у него нет украинского паспорта. Мы приняли решение двигаться в сторону Европы".

Мужчин призывного возраста не выпускают из Украины. Но у Александра белый военный билет, он полностью снят с воинского учета по состоянию здоровья. На границе гей-пару долго проверяли в СБУ, но в конце концов пропустили.

Люди бежали от Путина в Украину, потом бежали от войны, и теперь в Европе не защищены законом

"В Польше и Чехии нас встретили открытые европейские люди, окутали нас заботой и любовью, – говорит Александр. – Европейцы все делают для людей, которые бежали из Украины. На центре приема беженцев мы видели ЛГБТ-флаг. Но Димин случай удивляет здесь всех. Полицейские по-человечески хотят помочь, поддержать, но не понимают, как оформить, куда поставить визу. У Димы нет паспорта, а с этой справкой никто не знает, что делать. Огромное спасибо чешской полиции, которая с пониманием относится к этому, пыталась решить его вопрос несколько раз, но нет инструкции. Хочу попросить Министерство иностранных дел Чехии обратить внимание на наш случай: уверен, что он не единичный. Люди бежали от Путина в Украину, потом бежали от войны, и теперь в Европе находятся в безопасности, но не защищены законом".

Александр надеется, что им удастся зарегистрировать в Чехии свои отношения и найти работу. Он сразу получил статус беженца. Дмитрий ждет рассмотрения своего дела, а пока продолжает рисовать карикатуры на диктаторов, угрожающих всему миру.