Суд запретил паблик художницы Юлии Цветковой "Монологи вагины"

Суд в Комсомольске-на-Амуре запретил паблик в соцсети "ВКонтакте" "Монологи вагины", который вела художница Юлия Цветкова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мать Цветковой.

С требованием о блокировке паблика в суд обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он счел, что посты в паблике наносят "вред здоровью", а также "нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних".

Судья постановила включить адрес паблика в реестр запрещенной информации. Юлию Цветкову и ее мать на заседание не пригласили.