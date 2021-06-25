Суд запретил паблик художницы Юлии Цветковой "Монологи вагины"

Суд в Комсомольске-на-Амуре запретил паблик в соцсети "ВКонтакте" "Монологи вагины", который вела художница Юлия Цветкова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мать Цветковой.
С требованием о блокировке паблика в суд обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он счел, что посты в паблике наносят "вред здоровью", а также "нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних".
Судья постановила включить адрес паблика в реестр запрещенной информации. Юлию Цветкову и ее мать на заседание не пригласили.
- Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также в СИЗО и под домашним арестом. В марте суд начал рассматривать дело по существу.
- В мае Юлия Цветкова объявляла голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу шёл в открытом режиме
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