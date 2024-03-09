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Две компании попали под санкции США за поддержку ЧВК "Вагнер"

БРДМ-2 на улицах Банги, 15 октября 2020 года
БРДМ-2 на улицах Банги, 15 октября 2020 года

Минфин США ввёл санкции против двух компаний за их содействие ЧВК "Вагнер" в Африке.

Под ограничения попали компания из Центральноафриканской Республики Bois Rouge SARLU и российское ООО "Брокер эксперт". Они, как утверждает ведомство, "содействовали вредоносной деятельности России в ЦАР". Американские активы обеих компаний заморожены, сотрудничество с ними запрещено под угрозой вторичных санкций.

По сведениям США, лесопромышленная компания Bois Rouge SARLU заключила концессию на добычу природных ресурсов в обмен на услуги, которые ЧВК "Вагнер" предоставляла властям ЦАР. С тех пор компания экспортирует тропические породы древесины в Китай, на Ближний Восток, в Европу и Центральную Азию.

"Брокер эксперт" со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге поставлял товары нескольким связанным с ЧВК "Вагнер" компаниям в Африке, в том числе Bois Rouge SARLU.

"Россия пыталась использовать эти компании, чтобы получить дополнительные доходы из-за рубежа и продвинуть свои интересы в Африке – часто в ущерб принимающим странам, их институтам и гражданам", – заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Он добавил, что США "по-прежнему нацелены на разрушение сетей, которые обеспечивают незаконную и дестабилизирующую деятельность России в Африке".

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