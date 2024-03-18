Движение "Голос": "имитация" – главное слово этих выборов

Движение в защиту прав избирателей "Голос" выпустило заявление по итогам президентских выборов в России, на которых снова победил Владимир Путин.

Лейтмотивом этих выборов стало слово "имитация", пишет "Голос": имитация законности, выбора, агитации, наблюдения, оппозиции и конкуренции, открытости и гласности, независимости избирательных комиссий, суверенитета народа. Имитацией не стало лишь насилие над народом как носителем суверенитета.

В стране фактически возникла военная цензура, которая внедрялась с помощью страха и силы. И даже в таких условиях организаторы выборов побоялись открыто и честно провести сами процедуры голосования и подсчёта голосов, говорится в заявлении.

"Никогда ещё мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам", – отмечают электоральные эксперты.

На протяжении президентской кампании "Голос" фиксировал нарушения: от незаконной агитации и принуждения к голосованию до возможных вбросов и "каруселей". Например, сразу на нескольких московских участках в протокол вписали цифры, отличные от полученных при подсчёте, а в Краснодаре арестовали наблюдателя, который сообщил о вбросе.

Также в разных регионах России задерживали и арестовывали волонтёров, которые проводили экзитполы, – в основном, сторонников антивоенного политика Бориса Надеждина, которого ЦИК до выборов не допустила.