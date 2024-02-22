Движение "Я/Мы Сергей Фургал" признано экстремистским в России

Суд в Хабаровске признал движение "Я/Мы Сергей Фургал" экстремистским.

По версии прокуратуры, движение осуществляло экстремистскую деятельность под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Движение объединено "экстремистской идеологией", пишет прокуратура, которая заключается в возбуждении ненависти к представителям власти и разрушает ценности общества.

Прокуратура также утверждает, что целями движения были создание условий для изменения основ конституционного строя России и смена власти в стране насильственным путём. Для этого распространялись призывы экстремистской и террористической направленности.



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