Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Сергея Фургала и экс-начальника Главного следственного управления СК Дмитрия Довгия. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупных размерах, однако подробности дела не приводятся.

Довгий объявлен в розыск по уголовному делу. Сейчас он находится в Израиле. Он вступил в уголовное дело в качестве адвоката Сергея Фургала 5 июля 2021 года.

С конца 1990-х Довгий работал в Минюсте с нынешним главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В 2007 году Довгий возглавил Главное следственное управление при прокуратуре (структура, которую позже заменил СК).

За время работы он занимался расследованием нескольких громких дел, в том числе об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и делом вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

После ряда разногласий с Бастрыкиным по нескольким делам в 2008 году Довгия уволили. В 2009 году в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению во взятке и превышении должностных полномочий. Его приговорили к девяти годам колонии, в 2015 году он вышел по УДО.