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Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Сергея Фургала

Дмитрий Довгий (архивное фото)
Дмитрий Довгий (архивное фото)

Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Сергея Фургала и экс-начальника Главного следственного управления СК Дмитрия Довгия. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупных размерах, однако подробности дела не приводятся.

Довгий объявлен в розыск по уголовному делу. Сейчас он находится в Израиле. Он вступил в уголовное дело в качестве адвоката Сергея Фургала 5 июля 2021 года.

С конца 1990-х Довгий работал в Минюсте с нынешним главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В 2007 году Довгий возглавил Главное следственное управление при прокуратуре (структура, которую позже заменил СК).

За время работы он занимался расследованием нескольких громких дел, в том числе об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и делом вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна.

После ряда разногласий с Бастрыкиным по нескольким делам в 2008 году Довгия уволили. В 2009 году в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению во взятке и превышении должностных полномочий. Его приговорили к девяти годам колонии, в 2015 году он вышел по УДО.

  • СМИ называют Довгия "самым высокопоставленным из осужденных силовиков путинской эпохи".
  • Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности.
  • В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.
  • 10 февраля Московский областной суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Присяжные признали бывшего губернатора виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим. Адвокаты сочли приговор незаконным и необоснованным.

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