Двое членов британского правительства 5 июля ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. В заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида говорится, что он потерял доверие к главе правительства. Министр финансов Риши Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства "правильной, компетентной и серьёзной работы", а его взгляды с премьером "слишком разнятся".

Отставка произошла через неделю после того, как важный функционер Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, Крис Пинчер ушёл в отставку с партийной должности. Его уличили в том, что на вечеринке в закрытом клубе консерваторов он приставал к мужчинам в состоянии алкогольного опьянения.

Этот скандал, в свою очередь, произошёл на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличённым в нарушении закона во время пребывания на своём посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.

В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии. Тогда в поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии в парламенте, против него – 148.

После этого партия проиграла довыборы в двух округах, в одном из которых не проигрывала выборы более 100 лет. Оба этих мандата ранее принадлежали консерваторам — один был осуждён за сексуальное насилие, второй признался в просмотре порнографии в парламенте во время дебатов и был отправлен на должность, которую не могут занимать действующие депутаты.