Шотландия начала подготовку к референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен на пресс-конференции в Эдинбурге во вторник объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости страны от Великобритании.

На официальном сайте шотландского правительства 14 июня опубликован документ под названием "Здоровее, счастливее, справедливее: Почему не Шотландия?" , в котором представлен план реформирования государства. В предисловии к документу Стёрджен написала, что сейчас лучшее время для построения "новой Шотландии", "после коронавируса, Брекзита и Бориса Джонсона".

Для проведения нового голосования требуется согласие британского правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не самое время говорить о референдуме. Ранее он пообещал "не допустить отсоединения Шотландии" и заявил, что вопрос был решён после первого референдума в 2014 году.

Тогда 55% населения Шотландии проголосовали против независимости. Референдум был проведён до выхода Великобритании из Евросоюза, шотландские националисты уверены, что после Брекзита результат был бы кардинально другим.