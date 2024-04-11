Двух жителей Благовещенска осудили за избиение собаки молотком

Суд в Благовещенске признал двух жителей пригородного села, пытавшихся забить собаку молотком, виновными по статье о жестоком обращении с животным с применением садистских методов.

Согласно приговору, в ноябре 2023 года 27-летний благовещенец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил своему 36-летнему знакомому убить собаку Бодю, которая принадлежала одному из них. Они вышли на улицу, где один из них стал бить собаку молотком по голове.

Убийство предотвратили две местные жительницы, возвращавшиеся из супермаркета. Они спугнули подозреваемых – те сбежали. Женщины отвезли собаку в ветклинику и написали заявление в полицию.

"Диагнозы такие: лобная кость, которая над мозгом, полностью раздроблена на маленькие-маленькие кусочки. На челюсти три разрыва от ударов. Теперь собака не может самостоятельно есть и пить. У неё одышка. Из носа идёт кровь. Она не может стоять. Сейчас она в каком-то коматозе и совсем не понимает, что происходит. У неё один глаз вытек, а второй под вопросом пока", – рассказывала Ирина, спасшая собаку.

Подозреваемых задержали. Одного из них арестовали на две недели за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту избиения собаки.

В ходе расследования оба амурчанина признали вину и заявили о раскаяние. Один из них получил десять месяцев исправительных работ, второй с учётом судимости – три года лишения свободы условно.